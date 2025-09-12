Dự án Ninh Chữ Sailing Bay nằm ven biển Ninh Chữ. Ảnh: H.H PLO.

BCTC bán niên 2025 của Crystal Bay cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc thu hẹp khoản lỗ. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh của "đại gia" ngành du lịch nghỉ dưỡng này vẫn còn nhiều mảng tối, với áp lực khổng lồ từ các khoản nợ vay, đặc biệt là trái phiếu, cùng "kết luận ngoại trừ" của kiểm toán liên quan đến hai dự án lớn tại Ninh Thuận (sau sáp nhập là Khánh Hòa) đã bị "khai tử".

Điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Crystal Bay là kết quả kinh doanh đã cải thiện đáng kể.

Cụ thể, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế chỉ còn 41,1 tỷ đồng, một sự sụt giảm mạnh so với con số lỗ lên đến 324,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lỗ lũy kế theo đó cũng giảm từ 218,8 tỷ đồng xuống còn 64,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2025, tổng nợ phải trả của Crystal Bay đã tăng lên 5.440,1 tỷ đồng , trong khi vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 1.582,7 tỷ đồng . Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 3,44 lần.

Dư nợ trái phiếu (toàn bộ là phát hành riêng lẻ) đã tăng vọt từ 1.965,8 tỷ lên 2.287,6 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng, chiếm gần 42% tổng nợ phải trả. Gần đây doanh nghiệp liên tục gặp khó khăn trong việc thanh toán các lô trái phiếu đến hạn.

Crystal Bay là chủ dự án Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa. Ảnh: Crystal Bay.

Điển hình là lô trái phiếu mã CBGCB2124001 có giá trị còn lại 420,5 tỷ đồng , do VNDirect sở hữu 100%. Crystal Bay đã nhiều lần phải xin gia hạn thanh toán và phải bổ sung tài sản đảm bảo là 51% vốn cổ phần tại Công ty CP Cam Ranh Riviera Resort (pháp nhân sở hữu khu nghỉ dưỡng 5 sao cùng tên) để có được sự chấp thuận từ trái chủ.

Được thành lập vào năm 2016, CTCP Crystal Bay là hạt nhân trong hệ sinh thái du lịch của Tập đoàn Crystal Bay, gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Đức Chi (SN 1968).

Với vốn điều lệ 1.150 tỷ đồng, "đại gia" từng nhiều năm kinh doanh tại Đông Âu này đã phát triển một danh mục dự án quy mô lớn, tập trung tại các thị trường trọng điểm như Khánh Hòa và Ninh Thuận. Hiện doanh nghiệp đang vận hành các khu nghỉ dưỡng 5 sao như Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, Selectum Noa Resort Cam Ranh, đồng thời là chủ đầu tư của các dự án như Mũi Dinh Ecopark và SunBay Park & Resort Phan Rang.

Đơn vị kiểm toán A&C đưa ra "kết luận ngoại trừ" với BCTC của Crystal Bay. Nguyên nhân là kiểm toán viên không thể đo lường được những ảnh hưởng tài chính từ việc hai dự án trọng điểm tại Ninh Thuận là Khu du lịch Rocko Bay Resort và Sailing Ninh Chữ Bay đã bị thu hồi.

Hình ảnh thực tế Dự án Rocko Bay Resort. Ảnh: H.H. Báo Đầu tư



Trong khi Rocko Bay Resort (vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng) bị thu hồi do "vi phạm pháp luật về đất đai" và "chậm tiến độ kéo dài" sau hơn một thập kỷ, thì siêu dự án Sailing Ninh Chữ Bay với vốn đầu tư 4.779 tỷ đồng cũng phải chủ động "khai tử" vì "khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng".