Mặt hàng này của Việt Nam bất ngờ đắt hàng tại Nga: Xuất khẩu tăng gần 500% trong 5 tháng đầu năm, là ngành hàng Nga có sản lượng đứng thứ 5 trên thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nga trong tháng 5/2023 đạt 148,8 triệu USD, tăng 9,7% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 660,5 triệu USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về mặt hàng, hàng dệt may chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các loại hàng hóa xuất khẩu sang Nga trong 5 tháng đầu năm. Cụ thể xuất khẩu hàng dệt may sang Nga trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 162,7 triệu USD, tăng 67,34% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 24,63% tỷ trọng.

Tuy nhiên xét về mức tăng lớn nhất, các sản phẩm từ cao su mới là mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nga. Cụ thể trong tháng 5, xuất khẩu sản phẩm từ cao su sang Nga đạt hơn 1,3 triệu USD, giảm 9,27% so với tháng 4/2023. Tuy nhiên tính chung trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm từ cao su đạt 4,7 triệu USD, tăng 471,95% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2022, Nga đã chi hơn 5,15 triệu USD để nhập khẩu các sản phẩm từ cao su của Việt Nam, tăng 56,64% so với năm 2021 tuy nhiên chỉ chiếm tỷ trọng chưa đến 1% trong số các sản phẩm Nga nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong tháng 5/2023, Nga cũng tăng cường nhập khẩu cao su của Việt Nam với kim ngạch đạt gần 1,9 triệu USD, tăng 66% so với tháng 4/2023. Tuy nhiên xét chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cao su sang Nga đạt hơn 12,6 triệu USD, giảm nhẹ 7,63% so với cùng kỳ năm 2022.

Về ngành công nghiệp cao su của Nga, đây là một trong những ngành quan trọng của Nga. Nga là một trong những thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất đứng thứ 5 thế giới với 9% công suất cao su tổng hợp trên toàn cầu. Nga là nhà nhập khẩu ròng cao su tự nhiên, chủ yếu từ thị trường Đông Nam Á mặc dù mức tiêu thụ cao su tự nhiên vẫn ở mức thấp do ngành công nghiệp lốp xe còn tương đối nhỏ.

Xuất khẩu cao su tổng hợp của Nga dự kiến sẽ đạt 1,7 tỷ USD vào năm 2026, tăng trung bình 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ năm 2001, nguồn cung của Nga đã tăng 5% mỗi năm. Năm 2021, Nga là nước xuất khẩu cao su tổng hợp lớn thứ 6 với 1,7 tỷ USD, sau Đức, Thái Lan, Mỹ và Nhật Bản.

Nhập khẩu cao su tổng hợp của Nga dự kiến đạt 235 triệu USD vào năm 2026, tăng trung bình 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ năm 2001, nhu cầu của Nga đã tăng 5,9% mỗi năm. Năm 2021, Nga là nhà nhập khẩu cao su tổng hợp lớn thứ 24 với 210 triệu USD, sau Romania, Mỹ, Đức và Malaysia. Dự báo trong nửa cuối năm 2023, Nga vẫn tiếp tục là một thị trường tiềm năng cho cao su và các sản phẩm từ cao su của Việt Nam.