Mặt không dính miếng filter nào của "Bạch nguyệt quang công viên Thống Nhất" khi đi casting người mẫu

Trong buổi casting The Face Vietnam tại Hà Nội vừa qua, nhiều gương mặt nổi bật đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng. Đáng chú ý nhất phải kể đến sự xuất hiện của Đàm Phương Linh - nhân tố mới nổi được nhiều người gọi vui với danh xưng “hot girl công viên Thống Nhất”.

Được biết, Đàm Phương Linh (nickname Lifda) sinh năm 2005, đến từ Hải Phòng. Hiện tại ngoài việc đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), Phương Linh còn có công việc part time là mẫu ảnh tự do, tham gia một số phim ngắn,...

Visual của Đàm Phương Linh thu hút sự chú ý tại buổi casting

Có mặt trong dàn thí sinh dự casting, Phương Linh chiếm spotlight với ngoại hình nổi bật. Mỹ nhân sinh năm 2k5 lựa chọn áo tone đỏ, kết hợp cùng với quần jeans sáng màu, tạo sự khác biệt với nhiều thí sinh khác. Không những thế khi lọt ống kính camera thường, Đàm Phương Linh liên tục khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi vì visual cực phẩm, vóc dáng đẹp.

Thậm chí, netizen còn cho rằng Phương Linh ngoài đời và trên mạng không có sự khác biệt. Chỉ có điều, cô nàng không còn thể hiện quá rõ vibe nàng thơ, “bạch nguyệt quang” quốc dân giống như loạt ảnh tự đăng tải. Thay vào đó, Đàm Phương Linh thể hiện cá tính sắc sảo hơn, liên tục được giám khảo Võ Hoàng Yến chỉ cách tạo dáng,...

Zoom cận visual đẹp bất chấp filter của Đàm Phương Linh

Tuy nhiên, một số ý kiến cho hay hình ảnh của Đàm Phương Linh vẫn hợp chụp lookbook hơn. Bởi nhiều người nhận ra, khả năng pose dáng theo chuẩn người mẫu chuyên nghiệp của cô nàng vẫn chưa thực sự tỏa sáng, tự tin như mọi người kì vọng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đàm Phương Linh xinh nổi bật thật luôn”.

- “Mê cái vibe của Phương Linh quá, nhìn khác biệt so với các bạn thí sinh khác. Chì có điều kỹ năng chưa thực sự ổn”/

- “Mình bị sốc với visual của Đàm Phương Linh luôn. Lần nào xem hình hay clip cũng giật mình vì sao có người đẹp cỡ đó”.

- “Nhưng nhìn Phương Linh có vẻ chưa thực sự tự tin, cố gắng lên nha”.

- “Đẹp mà tưởng không có thật luôn”.

Trước đó, Đàm Phương Linh viral trên MXH với bộ ảnh chụp tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Cô gái để mái tóc dài, hơi xoăn nhẹ, buông xõa tự nhiên. Gương mặt trang điểm nhẹ với điểm nhấn ở đôi môi đỏ và má ửng hồng, tạo cảm giác trong trẻo nhưng vẫn nổi bật.

Loạt hình ảnh này của Phương Linh cũng được thực hiện theo phong cách vintage, khiến nhiều người thừa nhận nhan sắc của cô gái khiến họ liên tưởng đến những mỹ nhân đình đám thập niên 90. Một số nhân vật được nhắc đến là dàn diễn viên TVB Châu Huệ Mẫn, Châu Hải My,... và các “nữ hoàng ảnh lịch” trong nước như Diễm Hương, Việt Trinh,...

Cô bạn từng viral với bộ ảnh chụp tại công viên Thống Nhất