Mất "ngôi vương" về quy mô trên sàn chứng khoán Việt, dòng tiền vào DCVFM VNDiamond ETF sẽ tiếp tục chậm lại trong thời gian tới?

Tháng 3/2023, khối ngoại quay lại mua ròng khớp lệnh hơn 3.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Một trong những động lực không hề nhỏ tới từ động thái giải ngân của quỹ Fubon FTSE ETF.

Tính từ khi bắt đầu gọi vốn bổ sung đợt 5 (ngày 15/3) tới nay, quỹ đã phát hành thêm tổng cộng 179 triệu chứng chỉ quỹ (ccq), tương đương số tiền giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam vào khoảng hơn 66 triệu USD (~ hơn 1.500 tỷ đồng).

Việc liên tục hút vốn mạnh cũng góp phần đẩy quy mô danh mục của Fubon ETF nở ra nhanh chóng. Hiện Fubon ETF đã vượt qua DCVFM VNDiamond ETF để trở thành quỹ ETF lớn nhất Việt Nam về quy mô tài sản ròng. Tại ngày 31/3, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Fubon ETF đã tăng lên mức 24,7 tỷ TWD (~810 triệu USD)

Trong báo cáo mới cập nhật, VNDirect cho rằng Fubon ETF vẫn có thể huy động thêm khoảng 2.500 tỷ đồng trong tháng 4 tới đây.

Về DCVFM VNDiamond ETF, từ đầu năm 2023 tới nay, số lượng chứng chỉ quỹ chỉ tăng 6% so với đầu năm, giảm tốc đáng kể so với mức tăng 23% trong quý 4/2022. Nguyên nhân chính đến từ việc dòng vốn từ các nhà đầu tư Thái Lan vào chứng chỉ lưu ký – DR của VNDiamond ETF chậm lại.

Sau khi liên tục được mua gom và lập đỉnh vào giữa tháng 2, lượng chứng chỉ quỹ ETF Việt Nam trong tay người Thái đã đảo chiều giảm mạnh trước khi hồi phục đôi chút trong nửa cuối tháng 3. Tính đến ngày 31/3, lượng chứng chỉ lưu ký DR dựa trên chứng chỉ quỹ DCVFM VNDiamond ETF (FUEVFVND) do Bualuang Securities phát hành đạt 76,23 triệu đơn vị, tăng 4,8 triệu đơn vị so với cuối ngày 16/3 nhưng vẫn còn thấp hơn 8,3 triệu đơn vị so với đỉnh vào giữa tháng 2.

Trong thời gian tới, VNDirect cho rằng dòng vốn vào DCVFM VNDiamond ETF sẽ tiếp tục bị chậm lại do quỹ đang đạt đến giới hạn về quy mô. Theo điều lệ của ETF, quỹ sẽ không được đầu tư quá 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một cổ phiếu. Do đó, với tổng tài sản hơn 18.000 tỷ đồng, DCVFM VNDiamond có thể vi phạm quy định trên và không thể huy động thêm vốn.

Ví dụ, nếu 15% tài sản của quỹ phân bổ cho PNJ, tương đương khoảng 2.700 tỷ đồng, DCVFM VNDiamond ETF sẽ nắm giữ hơn 10% số cổ phiếu đang lưu hành của PNJ (với vốn hóa thị trường của PNJ là 25.500 tỷ đồng).

Ở khía cạnh khác, MAFM VNDiamond ETF, quỹ ETF thứ hai theo dõi chỉ số VNDiamond, được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset đã được ra mắt vào tháng 2/2023. VNDirect kỳ vọng quỹ ETF này sẽ thu hút thêm dòng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư Hàn Quốc trong thời gian tới. Trên thực tế, mặc dù VNDiamond đang chịu áp lực lớn bởi những khó khăn riêng song nếu tính từ đầu năm 2022, chỉ số này vẫn đang tỏ ra vượt trội so với các chỉ số khác khi chỉ giảm 21,7%, trong khi VN-Index (-30,9%) và VN30 Index (-32,1%) và VNMidcap (-47,3%).