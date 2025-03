Mất ngủ chủ yếu là do gan hỏa quá mức, nên ăn nhiều 3 món này để làm ẩm phổi, thanh nhiệt, ngủ ngon đến sáng!

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người, và có mối quan hệ mật thiết giữa chế độ ăn uống và giấc ngủ. Trong nhịp sống hối hả ngày nay, mất ngủ đã trở thành một vấn đề phổ biến của nhiều người. Theo lý thuyết Đông y, "mất ngủ phần lớn là do gan hỏa vượng", điều này có nghĩa là mất ngủ có thể liên quan đến tình trạng gan hỏa quá mạnh. Do đó, thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, chúng ta có thể giúp dưỡng ẩm phủ tạng, thanh nhiệt gan, an thần và hỗ trợ giấc ngủ, giúp chúng ta ngủ ngon đến sáng.

1. Rau tề thái

Rau tề thái là một loại rau dại rất được ưa chuộng! Rau tề thái giàu vitamin và khoáng chất, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu và tiêu sưng, đồng thời hỗ trợ dưỡng phổi, thanh gan và cải thiện giấc ngủ.

Gợi ý công thức: Bánh trứng ngũ cốc rau tề thái

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 100g rau tề thái, 50g bột ngô, 50g bột mì, 30g yến mạch, 1 quả trứng

- Nước vừa đủ, muối, hành lá, dầu ăn

Cách làm chi tiết:

1. Rửa sạch rau tề thái, chần qua nước sôi, vớt ra ngâm nước lạnh, vắt ráo nước và thái nhỏ.

2. Trộn rau tề thái đã thái nhỏ với bột ngô, bột mì, yến mạch, thêm 2 quả trứng, nước, chút muối và hành lá, khuấy đều thành hỗn hợp bột.

3. Đun nóng chảo với chút dầu, múc từng muỗng hỗn hợp bột vào chảo, dàn đều thành bánh mỏng, chiên nhỏ lửa đến khi vàng đều hai mặt là hoàn thành.

2. Rau tần ô (cải cúc tần ô)

Rau tần ô, được mệnh danh là "rau của hoàng đế", chứa nhiều vitamin C và E, có tác dụng thanh gan, sáng mắt, dưỡng âm nhuận phổi, hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ.

Gợi ý công thức: Canh thịt viên rau tần ô

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 200g rau tần ô, 150g thịt lợn xay

- Hành, gừng, muối, nước tương, dầu mè

Cách làm:

1. Rửa sạch rau tần ô, để ráo nước và thái nhỏ. Thịt lợn rửa sạch, xay nhuyễn.

2. Trộn thịt xay với một phần rau tần ô, thêm hành, gừng băm, muối, nước tương và dầu mè, trộn đều rồi vo thành viên.

3. Đun sôi nước, thả viên thịt vào nồi, thêm phần rau tần ô còn lại, đun sôi đến khi viên thịt nổi lên, tắt bếp và thêm vài giọt dầu mè.

3. Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina giàu sắt và axit folic, có tác dụng dưỡng âm thanh gan, bổ máu và làm đẹp da, đồng thời giúp giảm chứng mất ngủ.

Gợi ý công thức: Rau bina trộn miến

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 200g rau bina, 50g miến

- Tỏi, muối, nước tương, giấm, dầu mè, ớt (tùy chọn)

Cách làm:

1. Rửa sạch rau bina, chần qua nước sôi, ngâm nước lạnh, vắt ráo và thái nhỏ. Ngâm miến trong nước nóng cho mềm. Tỏi băm nhỏ.

2. Trộn rau bina, tỏi và miến với muối, nước tương, giấm, dầu mè và ớt (nếu thích), trộn đều.

Thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, việc bổ sung ba loại rau thanh nhiệt, dưỡng gan kể trên vào bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện chứng mất ngủ do gan hỏa vượng, giúp chúng ta ngủ ngon đến sáng và có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Chúc bạn thực hiện thành công!