Mazda CX-5 thế hệ mới về Việt Nam: Xe nhập Nhật, lần đầu xuất hiện ở ĐNÁ, bản thương mại bán năm sau, có bản hybrid, giá khoảng 1,1 tỷ đồng

11-12-2025 - 12:48 PM | Thị trường

Thế hệ mới của Mazda CX-5 vừa chính thức được công bố tại Việt Nam, tuy nhiên xe chỉ được bán ra từ năm sau.

Hôm nay (11/12), Thaco Auto chính thức công bố những thông tin đầu tiên về Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam. Đáng chú ý, mẫu xe này chỉ mới ra mắt toàn cầu vào tháng 7/2025 và trưng bày tại Nhật Bản hồi tháng 10/2025. Việt Nam chính là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mà mẫu xe này xuất hiện, thậm chí trước cả thị trường Mỹ.

Thông tin từ Thaco Auto cho biết, chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và hiện chỉ dưới dạng xe trưng bày, chưa phải bản thương mại bán ra thị trường. Theo kế hoạch, những chiếc CX-5 thế hệ mới sẽ bán ra tại Việt Nam từ tháng 11/2026. Tuy nhiên, đại diện nhà phân phối không tiết lộ xe bán ra dưới dạng lắp ráp hay nhập khẩu nguyên chiếc. Trước đó, thông tin từ thị trường Malaysia cho biết quốc gia này sẽ là một trong những nơi lắp ráp mẫu CX-5 mới.

Mazda CX-5 thế hệ mới đã về Việt Nam, chỉ 5 tháng sau khi ra mắt toàn cầu.

Tham khảo từ một tư vấn bán hàng, người này tiết lộ Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ hybrid. Thông tin về giá bán vẫn là một ẩn số, nhưng được cho khoảng 1,1 tỷ đồng đối với bản cao nhất. Hiện nay, mẫu CX-5 đang bán trên thị trường có giá niêm yết 749-979 triệu đồng tùy phiên bản.

Mazda CX-5 hoàn toàn mới là thế hệ thứ 3 của dòng xe này. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.695 (mm), trục cơ sở 2.775mm. Khi so với xe đang bán tại Việt Nam, thế hệ mới dài hơn 100mm, rộng hơn 15mm, cao hơn 15mm và trục cơ sở lớn hơn 75mm. Điều này hứa hẹn giúp không gian cabin rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau và khoang hành lý, điều mà khách hàng Việt Nam rất chú trọng khi chọn xe cho gia đình.

Khoang nội thất hoàn toàn mới trên Mazda CX-5 thế hệ thứ 3.

Về thiết kế, CX-5 mới tiếp tục theo đuổi triết lý “Wearable Gear” quen thuộc của Mazda nhưng được làm mới với nhiều chi tiết khác biệt. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt 7 điểm viền đen liền mạch cùng cụm đèn LED mảnh hơn, tạo cảm giác hiện đại và cao cấp hơn. Các hốc bánh xe vuông vức, thân xe mở rộng hơn giúp tổng thể trở nên khỏe khoắn và vững chãi hơn trước.

Khoang nội thất của xe thay đổi rõ rệt. Mazda CX-5 mới trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch. Một số tính năng khác có thể kể đến như cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng, dàn âm thanh 12 loa Bose.

Về vận hành, Mazda CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 238Nm. Khối động cơ này kết hợp cùng hệ thống mild-hybrid 24V và hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive, dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe còn có thêm bản thuần xăng sử dụng động cơ 2.5L.

Một số hình ảnh Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam:

Theo Thùy Trag

Đời sống và Pháp luật

