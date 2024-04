MB ước tính lợi nhuận quý 1/2024 gần 5.800 tỷ đồng

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng nay (19/4), ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB cho biết dự kiến cuối tuần này hoặc đầu tuần sau sẽ công bố báo cáo tài chính.

Ông cũng thông tin sơ bộ về kết quả kinh doanh của MB, ngân hàng ước tính doanh thu tập đoàn đạt khoảng 12.000 tỷ, lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng. Doanh thu Ngân hàng mẹ đạt 9.782 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 5.258 tỷ đồng. Doanh thu các công ty thành viên đạt 5.218 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 550 tỷ đồng.

Quý 1/2023, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 6.500 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận quý 1/2024 khả năng tăng trưởng âm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo MB dự kiến trình kế hoạch lợi nhuận tương đối khiêm tốn so với mức tăng trưởng 16% của năm 2023.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ 6 – 8%. Với mức đạt được trong năm 2023 là 26.306 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB trong năm 2024 dự kiến đạt từ 27.884 tỷ đồng đến 28.411 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu tổng tài sản, ngân hàng đặt mục tiêu tăng 13%, tức đạt gần 1,068 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2024, trở thành ngân hàng tiếp theo vượt qua cột mốc 1 triệu tỷ sau nhóm Big4.

Tín dụng được dự báo tăng trưởng 15 - 16% trong năm 2024, tùy thuộc theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Huy động trong năm 2024 tùy thuộc nhu cầu sử dụng vốn.

Về các chỉ số như ROE, ROA hay CIR, ngân hàng dự kiến sẽ thuộc top đầu trong ngành. Tới cuối năm 2024, MB đạt được 30 triệu khách hàng và sẽ cán mốc 40 triệu khách hàng vào năm 2029.

Lý giải về việc đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 6-8% trong năm nay, ông Lưu Trung Thái cho biết: "Ngân hàng phân tích năm 2023 NIM toàn ngành giảm sẽ tác động đến 2024 như thế nào. Chúng tôi dự phòng NIM sẽ tiếp tục giảm trong năm 2024. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng quý 1 năm nay chậm. Thông thường quý 1 tăng trưởng tín dụng 4-5%, nhưng năm nay không tăng, đến thời điểm này chỉ tăng khoảng 0,23%. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành năm 2023 tăng mạnh do đó áp lực dự phòng nợ xấu tăng lên. Do đó, ban lãnh đạo đề ra phương án an toàn, thận trọng với kế hoạch lợi nhuận tăng 6-8%, phấn đấu đạt 10%. Năm nay, chúng ta bình tĩnh và chuẩn bị các điều kiện để bền vững hơn trong giai đoạn tới".