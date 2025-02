MBS tiên phong ra mắt Dolphin AI – Trợ lý thông minh ưu việt cho NĐT chứng khoán

Hình ảnh: nguồn Internet

Dolphin AI – Trợ lý đầu tư "IQ – EQ song toàn"

Ngày 14/2 vừa qua, Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) chính thức ra mắt Trợ lý đầu tư Dolphin AI – phiên bản nâng cấp vượt trội của "Cá heo bạc tỷ". Dolphin AI ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Big Data, Machine Learning và đặc biệt là tích hợp Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), kết hợp phân tích kỹ thuật cùng dữ liệu phân tích cơ bản từ Khối Nghiên cứu MBS. Nhờ khả năng thấu hiểu sâu sắc nhu cầu nhà đầu tư, Dolphin AI mang đến những phản hồi chính xác và phù hợp nhất, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa quyết định và nắm bắt cơ hội trên thị trường.

Dolphin AI – Trợ lý đầu tư toàn diện giúp NĐT ra quyết định chính xác và hiệu quả hơn

Một là Dự báo và đánh giá thị trường với độ chính xác cao, giúp nắm bắt xu hướng kịp thời.

Hai là Tư vấn chiến lược mua/bán cổ phiếu tối ưu, phù hợp với mục tiêu đầu tư và diễn biến thị trường.

Ba là Đánh giá và so sánh các mã cổ phiếu nhanh chóng, giúp nhà đầu tư lựa chọn cơ hội tốt nhất.

Bốn là Định giá cổ phiếu chuyên sâu, hỗ trợ ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả.

Năm là Phân tích kết quả kinh doanh doanh nghiệp, cung cấp góc nhìn toàn diện về tiềm năng tăng trưởng và hiệu suất tài chính.

Dolphin AI của MBS nổi bật trên thị trường không chỉ nhờ khả năng phân tích thông minh mà còn nhờ khả năng giao tiếp theo phong cách "human". Với khả năng thấu hiểu và tương tác tự nhiên, Dolphin AI mang đến trải nghiệm thân thiện, gợi ý chính xác theo nhu cầu, giúp nhà đầu tư cảm thấy dễ chịu và được đồng hành đúng mong muốn.

MBS kỳ vọng Dolphin AI không những là Trợ lý tư vấn đơn thuần mà còn trở thành "Người bạn tri kỷ" đồng hành cùng NĐT trên hành trình chinh phục thị trường chứng khoán đầy thách thức, rủi ro nhưng cũng ngập tràn cơ hội và tiềm năng. Càng giao tiếp, càng đặt nhiều câu hỏi, Dolphin AI càng thấu hiểu sâu sắc mong muốn và nhu cầu của từng khách hàng, từ đó đem lại những giá trị vượt trội cho Khách hàng. Được biết, dù mới chỉ ra mắt được hơn 1 tuần nhưng mỗi ngày Dolphin AI đã giải đáp hàng vạn câu hỏi từ các khách hàng của MBS và có đến 74% số lượng khách hàng được hỏi đã đánh giá tích cực cho Dolphin AI. Đây là kết quả thực sự vượt trội so với các trợ lý AI về đầu tư trên thị trường.

Trợ lý AI – "Cuốn bách khoa toàn thư" về thông tin TTCK

Đầu tư chứng khoán được xem là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi các NĐT cần có một lượng kiến thức nhất định, từ cơ bản về cách vận hành của thị trường đến năng cao là các phương pháp phận tích – định giá cổ phiếu, phận tích ngành, phận tích vĩ mô, …

Nếu bạn là 1 NĐT F0 mới bước chân vào thị trường chứng khoán, Dolphin AI giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm hiểu mà vẫn nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, Dolphin AI còn mang đến những đánh giá khách quan, cùng gợi ý đầu tư hiệu quả, giúp bạn xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp ngay từ những bước đi đầu tiên.

Nếu bạn là 1 NĐT chuyên nghiệp hoặc đã dày dạn trên thị trường, với khối lượng thông tin khổng lồ, trợ lý AI sẽ cung cấp rất nhanh cùng những phân tích sắc nét theo yêu cầu chuyên biệt của NĐT. Đặc biệt, Dolphin AI của MBS có thể đánh giá sức mạnh cổ phiếu, cung cấp thông tin định giá cổ phiếu hoặc giúp bạn tìm ra cổ phiếu vượt trội thông qua việc so sánh giữa các mã cổ phiếu với nhau. Từ đó, NĐT có thể rút ngắn quá trình đánh giá và ra quyết định đầu tư.

Công nghệ thông tin là yếu tố vô cùng quan trọng để giúp MBS phục vụ tốt hơn cho nhu cầu ngày càng cao của các NĐT

Là thành viên Tập đoàn Ngân hàng Quân đội (MB) – đơn vị hàng đầu về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, CTCP Chứng khoán MB đã có hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong các năm qua, đặc biệt từ 2022 đến nay. MBS đã đầu tư trọng tâm vào công nghệ và chuyển đổi số, trải nghiệm khách hàng để mang đến những giá trị thực chất cho NĐT.

Thấu hiểu những mong muốn cũng như lo lắng của các NĐT về TTCK, MBS Mobile App liên tục cải tiến các tính năng tư vấn, nhằm tối ưu hóa các trải nghiệm đầu tư cũng như hỗ trợ khách hàng kịp thời nắm bắt được các cơ hội trên thị trường. Đáp lại những nỗ lực đó, năm 2024, nhiều lần MBS Mobile App đã vươn lên vị trí Top 1 App CTCK trên cả 2 chợ: App Store và CH Play.

Đó là những cơ sở để ngày 12/02/2025 vừa qua tại Kuala Lumpur – Thủ đô của Malaysia, MBS đã vinh dự nhận giải thưởng Best Digital Broker of Vietnam 2024 do Tạp chí Alpha Southeast Asia tổ chức và trao tặng.

Anh Lê Văn Tuấn – TV BĐH đại diện MBS nhận giải thưởng Best Digital Broker of Vietnam 2024 từ Tạp chí Alpha Southeast Asia

Được biết Alpha Southeast Asia là tạp chí tài chính có trụ sở tại Hồng Kong (Trung Quốc) được thành lập vào tháng 01/2007, chuyên cung cấp những đánh giá chuyên sâu về lĩnh vực tài chính dành riêng cho khu vực Đông Nam Á. Giải thưởng ghi nhận sự ưu việt về công nghệ cũng như hiệu quả, giá trị mà MBS đã mang lại cho NĐT.