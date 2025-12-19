Mẹ 3 con tiết kiệm thêm 78 triệu/năm nhờ làm việc này vào buổi sáng

Khi chuông báo thức reo lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, Sarah-Jane Outten - Một bà mẹ 3 con sống ở Cardiff (Anh Quốc) giật mình thức dậy, và bắt đầu 1 kịch bản quen thuộc: Gọi các con dậy, vệ sinh cá nhân và cho con ăn sáng, rồi tranh thủ đánh răng rửa mặt, thay đồ và tới phòng tập gym sau khi xe đến đón tụi nhỏ tới trường.

Suốt nhiều năm, cô tin rằng đó là một buổi sáng bình thường như bao bà mẹ có con nhỏ khác. Tuy nhiên điều khiến Sarah-Jane không ngờ tới là chính 2 tiếng đầu tiên trong ngày ấy đã âm thầm “rút” khỏi tài khoản ngân hàng của cô một khoản tiền lớn không tưởng.

Vốn là người tư vấn tài chính cá nhân, thường xuyên chia sẻ các mẹo quản lý chi tiêu nhưng đôi khi Sarah-Jane lại… quên áp dụng cho chính mình. Cụ thể hơn, những thói quen buổi sáng tưởng như vô hại lại khiến cô tiêu tốn hàng nghìn bảng Anh mỗi năm. Câu chuyện của Sarah-Jane không phải là cá biệt, mà là tình trạng mà rất nhiều người đi làm đang gặp phải.

Sarah-Jane (Ảnh: The Sun)

Trước đây, mỗi sáng Sarah-Jane đều rời nhà từ sớm để tới phòng gym. Sau buổi tập, trên đường đến văn phòng, cô ghé mua một cốc cà phê mang đi, kèm theo một suất ăn trưa tại siêu thị. Thỉnh thoảng, nếu thấy đói, cô lại mua thêm bánh ngọt hoặc bánh mì kẹp thịt xông khói để ăn sáng. Vì làm việc tại văn phòng năm ngày mỗi tuần, những khoản chi nhỏ lẻ này lặp đi lặp lại đều đặn và cộng dồn thành con số không hề nhỏ.

“Suốt gần 3 năm, tôi làm điều đó mà chẳng hề suy nghĩ. Mỗi khoản chi trông thì rất nhỏ, nhưng khi nhìn lại, tôi thực sự đã tiêu tốn cả một gia tài” - Sarah-Jane chia sẻ. Mọi thứ chỉ thay đổi khi cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho các khoản chi tiêu cuối năm và quyết định rà soát lại toàn bộ thói quen tài chính của mình.

Khi ngồi xem lại sao kê ngân hàng, Sarah-Jane nhận ra phần lớn chi tiêu “dư thừa” của cô đều xảy ra vào buổi sáng. Sau khi cộng lại, cô choáng váng khi thấy rằng chỉ cần cắt giảm những thói quen này, cô có thể tiết kiệm hơn 2.460 bảng Anh mỗi năm (tương đương khoảng 78 triệu đồng). Nghĩa là chỉ bằng cách thay đổi cách bắt đầu ngày mới, tài khoản ngân hàng của cô đã được “giải cứu” một cách âm thầm.

Ban đầu, cảm xúc của Sarah-Jane khá lẫn lộn. Một mặt, cô vui vì đã tìm ra nguyên nhân khiến tiền “bốc hơi”. Mặt khác, cô cũng không khỏi tiếc nuối khi nghĩ rằng nếu nhận ra sớm hơn, có lẽ cô đã không tiêu gần 5.000 bảng Anh (khoảng 160 triệu đồng) cho cà phê, đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi, hay chi phí đăng ký thẻ tập gym.

Quyết tâm thay đổi, Sarah-Jane bắt đầu điều chỉnh thói quen buổi sáng của mình. Thay vì đến phòng gym với chi phí 28 bảng Anh mỗi tháng (khoảng 900.000 đồng), cô chuyển sang tập luyện tại nhà. Mỗi sáng, cô dành khoảng 10 phút tập yoga theo các video miễn phí trên YouTube, sau đó đi bộ nhanh quanh khu dân cư hoặc tập với tạ nhẹ sẵn có. Dù vẫn nhớ cảm giác đến phòng gym, cô thừa nhận rằng trước đây mình cũng không tận dụng hết các thiết bị, nên khoản phí đó thực chất không mang lại giá trị tương xứng.

Một thay đổi khác mang lại hiệu quả rõ rệt là từ bỏ thói quen mua cà phê mang đi. Trước kia, mỗi ngày cô chi khoảng 4 bảng Anh (khoảng 130.000 đồng) cho một ly cà phê sữa yến mạch. Con số này nghe có vẻ không lớn, nhưng cộng dồn lại lên tới 960 bảng Anh mỗi năm (khoảng 30 triệu đồng). Giờ đây, Sarah-Jane pha cà phê tại nhà, mang theo trong cốc giữ nhiệt. Cuối tuần, cô vẫn tự thưởng cho mình một cốc cà phê mua ngoài, nhưng không còn là thói quen hằng ngày.

Bữa sáng cũng là một khoản chi được cắt giảm đáng kể. Trước đây, mỗi khi đói, Sarah-Jane thường mua bánh ngọt trên đường đi làm, trung bình tốn khoảng 5 bảng Anh mỗi lần (khoảng 160.000 đồng). Nay, cô chuẩn bị yến mạch ngâm qua đêm từ tối hôm trước - một món ăn vừa rẻ, vừa nhanh, lại đủ năng lượng. Chỉ với yến mạch, sữa và trái cây sẵn có, chi phí bữa sáng giảm xuống gần như không đáng kể.

Tương tự, thay vì mua các suất ăn trưa đóng gói tại siêu thị với giá gần 4 bảng Anh mỗi ngày (khoảng 125.000 đồng), Sarah-Jane nấu dư một phần từ bữa tối hôm trước hoặc chuẩn bị bánh mì mang đi làm. Việc này chỉ mất thêm vài phút nhưng giúp cô tiết kiệm gần 948 bảng Anh mỗi năm (khoảng 30 triệu đồng).

Sau một thời gian duy trì những thay đổi nhỏ này, Sarah-Jane nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Cô không còn cảm giác lo lắng khi nghĩ tới các khoản chi lớn như Giáng sinh, thậm chí còn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn đầu năm mới. Theo cô, điều quan trọng nhất không phải là cắt bỏ mọi niềm vui, mà là nhận diện những thói quen chi tiêu vô thức đang âm thầm “ăn mòn” tài chính cá nhân.

Câu chuyện của Sarah-Jane cho thấy, tiết kiệm tiền không nhất thiết phải bắt đầu bằng những quyết định lớn lao. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách bạn bắt đầu ngày mới, như cách Sarah thay đổi 2 tiếng đầu tiên buổi sáng, cũng đủ để tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cả năm tài chính.

(Nguồn: The Sun)