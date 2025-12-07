Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹ chồng vay nợ 3,4 tỷ đồng, chăm sóc cho con dâu sống thực vật suốt 5 năm

07-12-2025 - 23:59 PM | Sống

Mẹ chồng vay nợ 3,4 tỷ đồng, chăm sóc cho con dâu sống thực vật suốt 5 năm

Bà đã trải giường ngủ dưới sàn, ngay cạnh giường của con dâu mỗi đêm để tiện chăm sóc.

5 năm thức trắng bên con dâu

Một người phụ nữ ở miền trung Trung Quốc đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu người dùng mạng xã hội qua sự tận tâm không ngừng nghỉ dành cho con dâu. Cụ thể, bà đã vay mượn 1 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 3,4 tỷ đồng) để trang trải chi phí điều trị cho con dâu.

Trong suốt 5 năm qua, bà Liu Zhenyan, một cư dân tại Tân Hương, Hà Nam, đã túc trực chăm sóc con dâu tên Yuanyuan không ngừng nghỉ. Yuanyuan bị tai nạn xe hơi vào ngày 25 tháng 6 năm 2020.

Yuanyuan đã bị thương nặng ở đầu, mặt, tay và xương chậu, cùng với nhiều vết gãy xương khác. Sau khi trải qua phẫu thuật mở hộp sọ, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Sau 4 tháng, Yuanyuan may mắn lấy lại được chút ý thức, nhưng cô vẫn ở trong tình trạng tương tự sống thực vật. Cô không thể tự mở miệng, tự lật người hay mặc quần áo, đồng thời gặp vấn đề về đại tiểu tiện.

Mẹ chồng vay 3,4 tỷ đồng chăm sóc con dâu sống thực vật 5 năm - Ảnh 1.

Cô con dâu được mẹ chồng chăm sóc từng ngày

Bà Liu Zhenyan chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Yuanyuan. Trong năm đầu tiên con dâu nằm viện, bà đã trải giường ngủ dưới sàn, ngay cạnh giường của con dâu mỗi đêm để tiện chăm sóc.

Sự tận tụy của bà Liu khiến các bệnh nhân và gia đình khác đều tin rằng bà là mẹ ruột của Yuanyuan. Bà kiên nhẫn mở miệng Yuanyuan để đút thức ăn và thường xuyên tắm rửa cho cô vì con dâu rất yêu thích sự sạch sẽ. Khi cần di chuyển, bà còn cõng Yuanyuan trên lưng.

Quyết định vay mượn hàng tỷ đồng để cứu con

Bà Liu chia sẻ rằng khi Yuanyuan gặp tai nạn, các bác sĩ chỉ cho cô 1% cơ hội sống sót.

Bà nhớ lại: "Tôi chạy đến bệnh viện và nghe thấy Yuanyuan gọi tôi là 'Mẹ'. Điều đó củng cố niềm tin rằng tôi có trách nhiệm chăm sóc con bé, dù tương lai có khó khăn đến mấy."

Bà Liu đã đối mặt với thách thức lớn khi phải vay mượn tiền để chi trả các hóa đơn y tế. Tổng chi phí đã lên tới 1 triệu nhân dân tệ, gần 3,4 tỷ đồng.

Bà thổ lộ: "Có những lúc chúng tôi không thể vay được tiền, tôi ước người nằm trên giường là tôi chứ không phải con dâu. Tôi chỉ muốn con trai, vợ nó và hai đứa cháu được sống hạnh phúc bên nhau."

Lời hứa của người mẹ và con trai

Con trai bà Liu và Yuanyuan là mối tình thời trung học. Họ đã kết hôn được 15 năm và có hai người con chung. Con trai bà cũng cam kết không bao giờ bỏ rơi vợ.

Mẹ chồng vay 3,4 tỷ đồng chăm sóc con dâu sống thực vật 5 năm - Ảnh 2.

Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu khiến mọi người cảm động

Bà Liu tiết lộ: "Khi Yuanyuan còn nằm viện, tôi đã nói với con trai rằng nếu con bé không qua khỏi, tôi hy vọng nó sẽ không tái hôn vì tôi không muốn các cháu tôi có mẹ kế. Nó đã đồng ý ngay lập tức."

Bà Liu mô tả mối quan hệ thân thiết trước đây với Yuanyuan: "Nó đối xử với tôi như mẹ ruột, và tôi cũng coi nó như con gái ruột. Mối liên kết này là truyền thống trong gia đình tôi, vì mẹ chồng tôi trước đây cũng đối xử rất tốt với tôi."

Gần đây, bà Liu đã dốc hết sức để gây quỹ cho một ca phẫu thuật nhằm sửa chữa phần hộp sọ bị tổn thương nặng của Yuanyuan. Bà giải thích: "Tôi biết Yuanyuan yêu thích vẻ đẹp. Vì con bé không thể cử động độc lập, tôi là chỗ dựa của con bé. Tôi không biết bao lâu con bé sẽ hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi sẽ hết lòng chăm sóc con."

Câu chuyện về gia đình bà Liu đã thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng xã hội Trung Quốc, thu về hơn 12 triệu lượt xem trực tuyến. Nhiều người bình luận bày tỏ sự xúc động và tôn vinh bà là một tấm gương về tình yêu thương phi thường.

Mang sổ tiết kiệm 149 triệu đồng đi rút, người phụ nữ choáng váng khi nhân viên thông báo: “Chi nhánh ngân hàng nơi chị gửi tiền không tồn tại”

Theo Thanh Huyền

Đời sống và Pháp luật

