Mẹ Hà Nội chia sẻ: 2025 giá thực phẩm tăng 25%, nhưng thay đổi 2 thói quen đi chợ giúp tôi dư 6,8 triệu/năm

“Giá gì cũng tăng, chỉ mỗi thu nhập là đứng im”

Tôi là Hoa, 32 tuổi, sống tại Hà Đông (Hà Nội). Suốt những tháng đầu năm 2025, thứ khiến tôi stress nhất không phải công việc hay nuôi con, mà là cảnh mở ví mỗi lần đi chợ.

Tính sơ sơ:

- Rau xanh tăng 20–30%

- Thịt lợn tăng 18%

- Trứng tăng gần 25%

- Cá biển tăng 15–20%

- Dầu ăn, gia vị tăng 5–10%

Một bữa ăn cho gia đình 4 người trước đây khoảng 120.000–140.000 đồng, nay dễ đội lên 170.000–190.000 đồng. Mỗi tháng, riêng tiền đi chợ tăng thêm 500.000–700.000 đồng.

Cuối quý I/2025, tôi nhận ra: nếu không tìm cách xoay, ngân sách gia đình sẽ hụt mất 7–8 triệu/năm.

Bước ngoặt đến từ 1 buổi tối cộng lại hóa đơn

Tôi mở lại lịch sử chi tiêu trong 3 tháng và giật mình:

- Tôi đi chợ quá nhiều lần trong tuần

- Rất nhiều món trong tủ lạnh bị héo, hỏng, quá hạn

- Một số món mua theo cảm hứng, không nằm trong kế hoạch nấu ăn

3 điều đó cộng lại tạo nên lãng phí mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Và rồi, tôi thử đổi đúng 2 thói quen. Nghe thì nhỏ, nhưng tác động rất lớn.

2 thói quen đi chợ giúp tôi “thoát” khỏi lạm phát thực phẩm

1. Đi chợ mỗi tuần 2 lần – thay vì 5–6 lần như trước

Có một sự thật mà tôi nhận ra muộn: Đi chợ càng nhiều, chi tiêu càng mất kiểm soát.

Khi ghé vào chợ mỗi ngày, tôi luôn mua thêm những món “ngoài kế hoạch”:

- bó rau nhìn tươi quá,

- túi nấm đang giảm 5.000 đồng,

- 2–3 hộp sữa chua “để phòng lúc cần”,

- mấy món snack cho con,…

Những lần mua này mỗi lần chỉ 10.000–25.000 đồng, nhưng 5–6 lần/tuần đã thành 400.000–600.000 đồng/tháng.

Vì vậy, tôi chuyển sang:

- Đi chợ 2 lần/tuần (thứ Hai và thứ Sáu)

- Lên danh sách bữa ăn

- Mua đủ cho 3–4 ngày, không mua theo cảm xúc

Nhờ vậy, mỗi tuần tôi giảm trung bình 100.000–150.000 đồng tiền chi vụn.

Một năm: tiết kiệm ~2 triệu đồng.

2. Tối ưu lại tủ lạnh: Chỉ mua những món xoay được 3 bữa ăn

Tôi nhận ra mình từng mắc lỗi mà nhiều gia đình gặp phải: Tủ lạnh quá nhiều đồ, khiến 20–30% thực phẩm bị hỏng trước khi nấu.

Với giá thực phẩm tăng 25% trong 2025, sự lãng phí này còn đắt đỏ hơn.

Tôi thay đổi bằng cách:

- Chỉ mua tối đa 8 loại thực phẩm chính mỗi lần đi chợ

- Ưu tiên món có thể dùng 2–3 bữa (ví dụ: thịt nạc vai → rim, xào, làm canh)

- Dành riêng một ngăn gọi là “ngăn ăn hết trước”

Kết quả: Mỗi tuần tôi giảm được 150.000–200.000 đồng tiền thực phẩm bị hỏng hoặc mua dư.

Một năm: tiết kiệm ~4,8 triệu đồng.

Bảng tính tiền chợ của gia đình tôi – trước và sau khi đổi hai thói quen

Khoản mục Trước đổi thói quen Sau đổi Chênh lệch Số lần đi chợ/tuần 5–6 2 — Chi vụn mỗi lần 20.000–40.000 <10.000 -400.000/tháng Thực phẩm hỏng/thừa 150.000–200.000/tuần 50.000–80.000 -600.000/tháng Tổng tiền chợ/tháng ~3.4–3.6 triệu ~2.8–2.9 triệu Tiết kiệm 550.000–650.000 Tổng tiết kiệm/năm — — ≈ 6,8 triệu đồng

Con số này khiến tôi bất ngờ thật sự. Không phải vì số tiền quá lớn, mà vì tôi không hề phải ăn uống kham khổ hay thay đổi thực đơn.

2025 dạy tôi điều gì?

Năm nay, giá thực phẩm tăng khiến nhiều người bi quan, nhưng tôi rút ra một bài học: Chúng ta không thể kiểm soát lạm phát – nhưng có thể kiểm soát tần suất đi chợ và cách quản lý thực phẩm.

Hai thói quen này giúp tôi:

- Giảm lãng phí

- Mua đúng nhu cầu

- Luôn biết trong tủ còn gì

- Tiết kiệm gần 7 triệu/năm

Và quan trọng nhất: giảm stress mỗi lần mở ví

Gia đình tôi vẫn ăn đủ món, vẫn có trái cây mỗi ngày, vẫn có bữa ngon cuối tuần. Chỉ khác là… ít bừa bộn, ít hỏng, ít ngẫu hứng – và ít áp lực hơn.

Nếu áp dụng, ai cũng có thể tiết kiệm được

Tôi chia sẻ điều này vì tin rằng rất nhiều bà mẹ như tôi cũng từng rơi vào cảnh “đi chợ liên tục mà lúc nào cũng thiếu”.

Nhưng chỉ cần đổi hai thói quen nhỏ, bạn sẽ thấy ngân sách sáng lên ngay. Không cần sống khổ – chỉ cần sống có chiến lược hơn trong thời kỳ giá cả biến động.

Và đó là cách tôi “sống sót” qua năm 2025 nhiều biến động: Không chống lại lạm phát – mà thích ứng thông minh với nó.