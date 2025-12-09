Mẹ ruột cố NSƯT Ngọc Trinh nắm tay NSƯT Công Ninh khóc nghẹn trong lễ 100 ngày mất con

Lễ cúng 100 ngày mất của cố NSƯT Ngọc Trinh vừa diễn ra vào sáng nay, ngày 9/12/2025, tại Chùa Giác Ngộ TPHCM. Buổi tụng kinh cầu nguyện có cha mẹ và người thân Ngọc Trinh cùng vài người bạn nghệ sĩ thân thiết của chị như Hữu Tiến, Hồng Trang, Huỳnh Tinh Vân, Hoà Hiệp, Bá Thắng. Đặc biệt, có cả sự hiện diện của NSƯT Công Ninh.

Các nghệ sĩ, gia đình và sư thầy tiến hành tụng kinh trong khoảng 1 tiếng, sau đó, mọi người ngồi lại dùng cơm chay và ôn lại kỷ niệm với người bạn đã về thế giới khác. Mẹ Ngọc Trinh xúc động nắm tay NSƯT Công Ninh và Huỳnh Tinh Vân khóc nức nở. Bà buồn vì người con gái tài hoa nhưng bạc mệnh.

NSƯT Công Ninh nước mắt lưng tròng. Anh tâm sự: "Vào năm tôi 52 tuổi, tôi cũng mắc bạo bệnh tưởng không qua khỏi, may mà tôi vượt qua. Còn Trinh thì ra đi đúng 52 tuổi. Nhiều khi nhớ đến khúc quanh đời người 49 bước qua 53 bước lại cũng khó giải thích".

Lễ 100 ngày mất của NSƯT Ngọc Trinh. Nghệ sĩ Hữu Tiến (bìa phải), mẹ NSƯT Ngọc Trinh, sư thầy, và nghệ sĩ Hồng Trang trước bàn thờ và di ảnh NSƯT Ngọc Trinh.

Ngoài gia đình, người thân thì còn một số nghệ sĩ vốn là bạn bè thân thiết lúc sinh thời với NSƯT Ngọc Trinh đến dự. Trong ảnh, nghệ sĩ Huỳnh Tinh Vân (bên phải), NSƯT Công Ninh thắp hương tưởng niệm Ngọc Trinh.

Cách đây vừa đúng 100 ngày, vào lúc 19 giờ tối ngày 1/9/2025, gia đình của NSƯT Ngọc Trinh thông báo chị đã qua đời. Nguyên nhân chị ra đi, theo nhiều đồng nghiệp thân tín thông báo là do đột quỵ.

Thời điểm ấy, NSƯT Công Ninh - người một thời gắn bó với Ngọc Trinh trong vai trò đồng nghiệp, người thầy, người yêu trong quá khứ bộc bạch rằng, anh rất buồn và sốc khi nghe tin.

Anh cho biết: "Nghe tin này tôi bần thần không muốn tin đây là sự thật. Lâu rồi, tôi không gặp Trinh, nhưng gần đây có làm giám khảo chung trong một cuộc thi nghệ thuật. Tôi thấy em ấy gầy đi nhiều mà không tiện hỏi. Giờ nghe tin này tôi rất buồn".

Theo NSƯT Công Ninh, NSƯT Ngọc Trinh vốn có thể lực yếu nhưng niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng và nghị lực phi thường. Cô thuộc tuýp người mạnh mẽ bên trong.

Chia sẻ tại buổi lễ cúng 100 ngày của Ngọc Trinh, nghệ sĩ Huỳnh Tinh Vân, bà xã hiện tại của NSƯT Công Ninh cho biết: “Tôi chơi với chị Trinh từ 2017, lúc 2 chị em cùng học lớp đạo diễn. Tôi ít nhiều biết tính chị ấy. Chị ấy là người không muốn người khác bận lòng vì mình nên cuộc sống có trải qua thăng trầm thì ở chị ấy vẫn luôn toả ra năng lượng lạc quan và tích cực".

Từ trái sang NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Huỳnh Tinh Vân, mẹ Ngọc Trinh và người thân sau buổi cầu nguyện.

NSƯT Công Ninh nắm tay mẹ NSƯT Ngọc Trinh một cách đầy xúc động.

NSƯT Công Ninh tại nơi lưu giữ tro cốt cố NSƯT Ngọc Trinh tại chùa Giác Ngộ.

NSƯT Ngọc Trinh từng là một ngôi sao của sân khấu và điện ảnh phía Nam. Trong đó, chị toả sáng rực rỡ qua bộ phim hợp tác Hàn Quốc “Mùi Ngò Gai”.

Trên lĩnh vực sân khấu, chị từng là ngôi sao chính tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Sau này, chị thành lập công ty giải trí riêng và có nhiều tác phẩm đoạt giải tại các liên hoan sân khấu toàn quốc.

Sau khi chia tay với người chồng Hàn Quốc, chị sống một mình. Suốt thời gian ấy, chị đi dạy và đi diễn một cách chăm chỉ và lặng lẽ. Hiện tại, mẹ và em gái Ngọc Trinh định cư tại Mỹ, cha và em trai vẫn ở Việt Nam.