Mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu chung khung hình với Doãn Hải My, nhan sắc "mẹ ngoại" U50 khiến dân tình không thể rời mắt

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt. Trên trang cá nhân, ngoài khoe ảnh đời thường của bản thân, thỉnh thoảng Doãn Hải My cũng khoe thêm ảnh về các thành viên khác trong gia đình. Mẹ ruột của bà xã Đoàn Văn Hậu được chú ý hơn cả khi sở hữu nhan sắc trẻ trung.

Mới đây, Hải My lại hé lộ hình ảnh khi ngồi chung với mẹ. Dù đã U50 nhưng mẹ vợ của hậu vệ sinh năm 1999 được nhận xét như hai chị em với con gái. Dù chỉ mặc trang phục tối giản, màu sắc nhã nhặn nhưng mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại nhận về lời khen đoan trang, sang trọng.

Khoảnh khắc Hải My chung khung hình với mẹ đẻ

Vợ Văn Hậu được khen xinh đẹp giống mẹ

Nếu theo dõi đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là liên quan đến bố mẹ cô dâu.

Nhiều khán giả hài hước bình luận rằng: 'Có người mẹ 'cực phẩm' như vậy thì Doãn Hải My muốn xấu cũng không được'. Mẹ đồng hành cùng Doãn Hải My trong các hoạt động nghệ thuật, là hậu phương ủng hộ, động viên cô mọi việc trong cuộc sống. Mẹ của Doãn Hải My cũng rất yêu thương chàng rê Đoàn Văn Hậu.

Bố mẹ vợ Văn Hậu trong lễ ăn hỏi của hai con

Với con rể là cầu thủ nổi tiếng, mẹ Hải My vừa cởi mở lại vừa giữ chừng mực khi chỉ nhắc đến con trong những dịp đặc biệt. Trong dịp sinh nhật Văn Hậu, mẹ vợ chàng cầu thủ gửi lời chúc mừng dễ thương: "Chúc mừng sinh nhật cậu con rể. Lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười như nụ cười lấy được vợ thế này nhé!".