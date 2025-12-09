Menas Zone Vỹ Dạ: “Tọa độ đắt giá” mới toanh đáp ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư

Điểm check-in thu hút người Huế và du khách

Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch Menas Zone Vỹ Dạ được phát triển theo mô hình Festival Mall đầu tiên tại miền Trung. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, bên dòng sông Như Ý thơ mộng.

Không gian của Menas Zone Vỹ Dạ được định hình theo triết lý "một điểm đến đa trải nghiệm", kết hợp kiến trúc đương đại với cảm hứng di sản cố đô. Hệ tiện ích tại đây tạo nên sức hút đặc biệt như Quảng trường Menas Zone, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, trình diễn thời trang và hoạt động cộng đồng. Với nhiều du khách, phố đi bộ Như Ý, Vườn Gương hay chiếc đèn lồng hoàng gia khổng lồ là "thỏi nam châm" check-in của Menas Zone bởi đứng ở bất kỳ góc nào cũng cho ra những khung hình đẹp nhờ hệ phối cảnh nghệ thuật xuất sắc.

Vườn Gương là điểm check-in được ưa thích bậc nhất tại Menas Zone Vỹ Dạ.

Sân Pickleball đạt chuẩn quốc tế trở thành điểm hẹn của giới trẻ yêu thể thao; không gian nghệ thuật mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ. Trong khi đó, khu sân chơi trẻ em an toàn, phố ẩm thực thì níu chân du khách với đủ món Á - Âu, ẩm thực cung đình hấp dẫn và hàng loạt thương hiệu nhà hàng như Lumiere Texas, Beer Garden Snow Bar....

Sân Pickleball đạt chuẩn quốc tế tại Menas trở thành điểm hẹn của du khách và giới trẻ yêu thể thao ở Huế

Chính sự đa dạng và đặc sắc này khiến Menas Zone trở thành nơi người Huế rủ nhau dạo bước mỗi tối, còn du khách thì xem như "điểm phải ghé" trong hành trình khám phá thành phố. Lượng khách check-in tại Menas đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng hấp dẫn cho khu vực này!

Sức hút các không gian ven sông Như Ý càng mạnh hơn khi các sự kiện văn hóa - giải trí liên tục được tổ chức. Loạt sự kiện như Fashion Show "Moonwalk", đêm nhạc Rock Hồn Việt, các show diễn áo dài cổ phục,…thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước tham dự đã biến khu vực này thành "điểm đến trải nghiệm" đúng nghĩa, đáp ứng nhu cầu của du khách ở mọi độ tuổi và sở thích.

Hàng loạt sự kiện văn hóa độc đáo đã biến ven sông Như Ý trở thành trục lễ hội mới tại Huế

Những hoạt động này dần tạo nên một trục lễ hội mới của Huế, nơi văn hóa truyền thống và hơi thở đương đại hòa quyện thành một không gian trải nghiệm đầy năng lượng. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy mức chi tiêu bình quân của du khách tại Huế trong bối cảnh ngành du lịch đang chuẩn bị bước vào chu kỳ mở rộng sau khi thành phố trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Mô hình dòng tiền kép nâng biên lợi nhuận

Sự sôi động tại dự án đang tạo điều kiện cho mô hình đầu tư dòng tiền kép phát huy hiệu quả. Dự án được thiết kế bởi Aedas (Singapore), Belt Collins (Hong Kong) chú trọng những yếu tố quyết định hiệu suất dòng tiền trong dài hạn như tối ưu dòng khách, luồng di chuyển và công năng khai thác thương mại.

Cụ thể, dòng sản phẩm Heritage Shophouse gồm 33 căn diện tích 412 - 538m², thiết kế 1 trệt, 1 lửng, 4 tầng, cho phép khai thác cùng lúc thương mại và lưu trú, mô hình vốn được chứng minh khả năng tăng trưởng doanh thu tốt trong các đô thị du lịch.

Tầng trệt và tầng lửng với thiết kế thông tầng, kính tràn viền, tối ưu, thu hút mọi ánh nhìn... là không gian lý tưởng cho F&B, café, retail, vốn là nhóm ngành hấp dẫn du khách và thường tạo doanh thu cao.

Các Heritage Shophouse cho phép khai thác cùng lúc thương mại và lưu trú giúp nhà đầu tư củng cố mạnh mẽ được mô hình dòng tiền kép

Các tầng trên đạt chuẩn vận hành boutique hotel, phù hợp với xu hướng du khách tìm kiếm trải nghiệm đa tầng và lưu trú "gần lễ hội". Mô hình kết hợp này giúp biên lợi nhuận trên mỗi tài sản không phụ thuộc vào một loại hình khai thác duy nhất.

Bên cạnh đó, yếu tố hạ tầng cũng được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo toàn hiệu suất kinh doanh dài hạn. Đơn vị quy hoạch đã thiết cao độ đường nội bộ trong dự án cao hơn cao độ lụt hàng năm là 0.5m; cao độ nền toàn dự án ở mức 3,65m, tương ứng tiêu chuẩn vượt lũ tần suất 4%, đảm bảo khu vực luôn khô ráo và không chịu ảnh hưởng trong các đợt mưa lớn gần đây. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với mô hình F&B và lưu trú vốn rất nhạy cảm với thời tiết tại Huế.

Hội tụ đầy đủ nguồn thu thương mại, F&B, lưu trú, mua sắm và sự kiện, có thể vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết đặc trưng của Huế, Menas Zone Vỹ Dạ không chỉ củng cố mạnh mẽ được mô hình dòng tiền kép mà còn trở thành điểm lõi mới của dòng tiền du lịch Huế, giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ cả dòng khách bản địa lẫn du khách. Đặc biệt khi khách sạn Lumiere Boutique Vỹ Dạ sẽ chính thức ra mắt vào 31/1/2026.

Tăng hiệu suất khai thác, giảm áp lực vốn nhờ cơ chế tài chính linh hoạt

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chú trọng dòng tiền thực thay vì kỳ vọng tăng giá, chính sách bán hàng các căn Heritage Shophouse của Menas Zone Vỹ Dạ được thiết lập theo hướng giảm áp lực vốn và tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm có dòng thu.

Chủ đầu tư chia lịch thanh toán thành 8 đợt, phù hợp với nhóm nhà đầu tư muốn kiểm soát dòng tiền mặt trong thời gian đầu. Dự án đang được hỗ trợ lãi vay 12 tháng và miễn phí phạt trả nợ trước hạn, áp dụng ngay từ ngày giải ngân đầu tiên. Đây một lợi thế đáng kể khi dự án đã hoàn thiện cảnh quan và sẵn sàng vận hành.

Cơ chế đáng chú ý nhất là chương trình cho thuê có cam kết doanh thu tối thiểu 50 triệu đồng/tháng, áp dụng cho các căn nằm trên tuyến phố đi bộ Như Ý (OLK2 và OLK3). Nhà đầu tư tham gia chương trình nhận thêm gói ưu đãi trị giá 500 triệu đồng/căn và được đảm bảo doanh thu trong thời gian tối thiểu 7 năm, gia hạn theo chu kỳ 5 năm. Đây là mô hình cho thuê có bảo chứng doanh thu hiếm thấy tại thị trường Huế.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể lựa chọn tự khai thác, chủ động tìm khách thuê hoặc giao lại cho đơn vị vận hành của chủ đầu tư – một cơ chế linh hoạt giúp Heritage Shophouse phù hợp với nhiều khẩu vị đầu tư: từ nhóm thích dòng tiền thụ động đến nhóm muốn trực tiếp vận hành mô hình boutique hotel hoặc F&B.