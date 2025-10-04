Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mercedes-Benz GLS có bản làm riêng cho Việt Nam: Giá 5,999 tỷ đồng, thêm nhiều trang bị tiện nghi xịn sò phục vụ ‘chủ tịch’

04-10-2025 - 14:16 PM | Thị trường

Nhân dấu mốc 30 năm tại Việt Nam, Mercedes-Benz ra mắt GLS 450 4Matic Edition 30 - phiên bản đặc biệt được bổ sung nhiều trang bị nâng cấp về thiết kế và tiện nghi.

Theo thông tin từ phía đại lý, Mercedes-Benz GLS tại Việt Nam được bổ sung bản mới nhằm kỷ niệm 30 năm thương hiệu Đức này có mặt trong nước. Bản này có tên gọi đầy đủ là GLS 450 4Matic Edition 30, được phát triển từ bản GLS 450 thông thường. Giá xe được đại lý công bố là 5,999 tỷ đồng. Trước đó, GLS 450 ra mắt cách đây 3 tháng có giá niêm yết 5,689 tỷ đồng.

So với GLS 450 thông thường, bản GLS 450 Edition 30 có thể phân biệt được từ ngoại hình với lưới tản nhiệt 4 nan mạ chrome đen, gói Night Package cùng các chi tiết đen bóng như viền cửa sổ, ốp gương. Bộ mâm 21 inch dạng cánh sao có thiết kế giống bản thường, nhưng phối 2 tông màu đen - phay bạc nổi bật và thể thao hơn. Bản này còn có thêm dải LED chào mừng ở bên hông với họa tiết ngôi sao.

Mercedes-Benz GLS có bản làm riêng cho Việt Nam: Giá 5,999 tỷ đồng, thêm nhiều trang bị tiện nghi xịn sò phục vụ ‘chủ tịch’- Ảnh 1.

Mercedes-Benz GLS có bản làm riêng cho Việt Nam: Giá 5,999 tỷ đồng, thêm nhiều trang bị tiện nghi xịn sò phục vụ ‘chủ tịch’- Ảnh 2.

Lưới tản nhiệt, viền kính và cách phối màu mâm là những điểm nhận diện bản đặc biệt từ phía ngoài. Ảnh: Đại lý

Điểm nhấn đặc biệt hơn nằm ở phía trong. Ghế trước đa chế độ massage (có massage đá nóng), thông gió, sưởi; ghế sau tích hợp sưởi và tựa đầu cao cấp. Gói Acoustic Comfort đem lại khả năng cách âm, cách nhiệt tốt hơn. Hệ thống giải trí MBUX cho hàng ghế sau với 2 màn hình 11,6 inch, tai nghe không dây, sạc không dây cho cả hai hàng ghế.

Mercedes-Benz GLS có bản làm riêng cho Việt Nam: Giá 5,999 tỷ đồng, thêm nhiều trang bị tiện nghi xịn sò phục vụ ‘chủ tịch’- Ảnh 3.

Mercedes-Benz GLS có bản làm riêng cho Việt Nam: Giá 5,999 tỷ đồng, thêm nhiều trang bị tiện nghi xịn sò phục vụ ‘chủ tịch’- Ảnh 4.

Mercedes-Benz GLS có bản làm riêng cho Việt Nam: Giá 5,999 tỷ đồng, thêm nhiều trang bị tiện nghi xịn sò phục vụ ‘chủ tịch’- Ảnh 5.

Mercedes-Benz GLS có bản làm riêng cho Việt Nam: Giá 5,999 tỷ đồng, thêm nhiều trang bị tiện nghi xịn sò phục vụ ‘chủ tịch’- Ảnh 6.

Tiện nghi nội thất hàng ghế sau cao cấp hơn. Ảnh: Đại lý

Ngoài các trang bị mới, GLS 450 Edition 30 vẫn giữ đầy đủ tiện nghi quen thuộc như hai hàng ghế chỉnh điện, ghế trước có nhớ vị trí, cặp màn hình 12,3 inch với hệ thống MBUX thế hệ mới, âm thanh Burmester 13 loa công suất 590W, định vị bản đồ Việt Nam, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cổng USB-C cho hàng ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh và cửa hít...

Động cơ của GLS 450 vẫn là máy 3.0L mild-hybrid, công suất 381 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và dẫn động 4 bánh 4Matic. Xe có hệ thống treo khí nén kết hợp gói Off-road Engineering cho phép tăng 30 mm khoảng sáng gầm.

Về an toàn, bản đặc biệt này vẫn giống bản GLS 450 thường với đèn LED dạng Multibeam, camera 360 độ hỗ trợ nhìn trong suốt và gói ADAS với ga tự động giữ khoảng cách, giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp chủ động.

Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên trình làng SUV ngang cỡ Santa Fe: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, phạm vi hoạt động 1.400 km

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

