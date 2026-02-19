Messi: Kỷ lục và con số ấn tượng đạt được trong năm qua

Cầu thủ số 10 người Argentina, Lionel Messi đã viết lại lịch sử Giải nhà nghề Mỹ (MLS) 2025 khi trở thành người đầu tiên giành danh hiệu MVP hai năm liên tiếp, sau một mùa 2025 bùng nổ trong màu áo Inter Miami CF .

Messi dẫn dắt Inter Miami vô địch MLS Cup lần đầu tiên khi đánh bại Vancouver Whitecaps FC của Thomas Muller và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận chung kết. Ở mùa giải thường xuyên, anh giành Chiếc giày vàng với 29 bàn/28 trận, đồng thời khép lại năm đấu hiệu quả.

Trên mọi đấu trường trong năm 2025, Messi ra sân tổng cộng 54 trận, đóng góp 46 bàn và 28 pha kiến tạo. Chỉ riêng ở CLB, Leo thi đấu 49 trận cho Inter Miami, ghi 43 bàn và trực tiếp giúp các đồng đội lập công 28 lần.

Nhờ thành tích đó, Messi đã lập nên hàng loạt cột mốc đáng chú ý trong năm 2025, như: Hai năm liên tiếp giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) MLS trong 30 năm lịch sử của giải; Vừa dẫn đầu bàn thắng lẫn kiến tạo, điều từng chỉ Sebastian Giovinco làm được; Vượt Ferenc Puskás, Pelé và Johan Cruyff để trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất lịch sử với 407 lần, trước trận gặp New York City FC.

Ngoài ra, Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.300 đóng góp bàn thắng sự nghiệp (896 bàn, 404 kiến tạo sau 1135, đạt cột mốc trong trận thắng FC Cincinnati hồi tháng 11-2025 .

Anh cũng ghi hơn một bàn trong 10 trận liên tiếp, phá vỡ kỷ lục trước đó là 8 trận, được ba cầu thủ khác cùng nắm giữ, trong đó có mùa giải 2019 của Zlatan Ibrahimović với LA Galaxy.

Tại Inter Miami, Messi cũng nhanh chóng vượt Gonzalo Higuaín để trở thành cầu thủ ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất lịch sử CLB, bắt đầu bằng dấu mốc trước Toronto FC . Anh khép lại mùa giải với 48 lần góp dấu giày vào bàn thắng, chỉ còn kém kỷ lục của Carlos Vela ( 49 lần).

Ngoài ra, Messi còn chạm đến nhiều thông số ấn tượng khác tại MLS với: nhiều pha tham gia ghi bàn nhất (45), tạo ra nhiều cơ hội lớn nhất (29), rê bóng thành công nhất (91), điểm Sofascore trung bình cao nhất (8.56).

Với việc hợp đồng ký kết với Inter Miami còn đến 2028, đồng nghĩa nhiều kỷ lục và cột mốc sẽ chờ Messi chạm đến hơn nữa.

World Cup 2026 chắc chắn là đấu trường được Messi chờ đợi hơn cả, khi cùng tuyển Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ cúp Vàng bằng cuộc chạm trán Algeria tại Kansas, Mỹ vào ngày 16-6.