Messi thành tỷ phú

Siêu sao bóng đá Lionel Messi vừa chạm tới một cột mốc lịch sử mới ngoài sân cỏ khi chính thức trở thành tỷ phú. Theo số liệu từ Bloomberg, giá trị tài sản ròng của tiền đạo người Argentina đã vượt mốc 1 tỷ USD, giúp anh đứng ngang hàng với hai biểu tượng bóng đá khác là Cristiano Ronaldo và David Beckham.

Điều đáng chú ý là khối tài sản khổng lồ của Messi không đến từ các khoản đầu tư công nghệ hay tài chính phức tạp, mà chủ yếu được xây dựng vững chắc từ bóng đá, thương hiệu cá nhân và các hợp đồng thương mại kéo dài suốt gần hai thập kỷ. Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng tiền lương và tiền thưởng kể từ năm 2007 đến nay, nhà vô địch World Cup 2022 đã đút túi hơn 700 triệu USD.

Messi chính thức gia nhập CLB tỷ phú USD (Ảnh: Getty)

Bước ngoặt tài chính lớn nhất của Messi xuất hiện vào năm 2023, khi anh quyết định từ chối lời đề nghị "khủng" từ Saudi Arabia để gia nhập câu lạc bộ Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Tại đây, bên cạnh mức lương cao ngất ngưởng, Messi còn nhận được những đặc quyền kinh tế chưa từng có tiền lệ. Anh được chia sẻ doanh thu bản quyền phát sóng từ gã khổng lồ công nghệ Apple thông qua gói MLS Season Pass, đồng thời hưởng phần trăm doanh số bán áo đấu từ hãng thể thao Adidas.

Không dừng lại ở thu nhập từ sân cỏ, siêu sao 38 tuổi còn xây dựng cho mình một "đế chế" kinh doanh đa dạng. Danh mục đầu tư của anh trải dài từ chuỗi khách sạn, công ty sản xuất nội dung, các thương hiệu thực phẩm, đồ uống cho đến việc sở hữu một câu lạc bộ bóng đá tại Tây Ban Nha.

Sự xuất hiện của tiền đạo này cũng tạo nên "hiệu ứng Messi" mạnh mẽ, giúp giá trị của Inter Miami tăng vọt lên mức 1,2 đến 1,45 tỷ USD. Đáng chú ý, điều khoản hợp đồng cho phép Messi mua lại cổ phần của đội bóng Mỹ sau khi giải nghệ được dự báo sẽ còn giúp khối tài sản của anh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.