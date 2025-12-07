Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Meta khóa tài khoản trẻ em ở Australia

07-12-2025 - 17:30 PM | Kinh tế số

Tập đoàn công nghệ Meta đã bắt đầu khóa hàng trăm nghìn tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi khỏi Instagram, Threads và Facebook tại Australia.

Tập đoàn công nghệ Meta đã bắt đầu khóa hàng trăm nghìn tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi khỏi Instagram, Threads và Facebook tại Australia trước khi lệnh cấm có hiệu lực vào tuần tới. 

"Do luật pháp ở Australia, bạn sẽ không được phép sử dụng mạng xã hội cho đến khi đủ 16 tuổi". Thanh thiếu niên ở Australia đang nhận được thông báo từ Instagram về lệnh cấm sắp tới đối với người dùng dưới 16 tuổi. Meta khẳng định sẽ thông báo lại cho những người dùng đủ tuổi và khôi phục nội dung khi họ được phép truy cập trở lại.

Là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm, Australia đang yêu cầu các nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, Instagram và TikTok, xóa và chặn người dùng dưới 16 tuổi trước ngày 10/12. Các nền tảng sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt khoảng 33 triệu USD nếu không tuân thủ.

Như vậy, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức thực hiện lệnh cấm triệt để người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong lúc này, nhiều quốc gia khác cũng đang xem xét hoặc tiến hành điều chỉnh quy định để thắt chặt độ tuổi tối thiểu, tăng cường xác minh và giám sát việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên. Như Malaysia, mới đây tuyên bố sẽ cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, dự kiến thực hiện từ năm 2026; Liên minh châu Âu cũng thông qua một báo cáo phi luật pháp đề xuất đặt ngưỡng độ tuổi tối thiểu là 16 tuổi để truy cập mạng xã hội; và người từ 13-15 tuổi chỉ được sử dụng nếu có sự đồng ý của phụ huynh.

Động thái này phản ánh xu hướng toàn cầu: các quốc gia dần nhìn nhận mạng xã hội là môi trường cần được quản lý chặt hơn - đặc biệt với trẻ em - nhằm giảm thiểu rủi ro về nhiều mặt như các vấn đề sức khoẻ tâm thần với lo ngại mạng xã hội có thể gây nghiện, tăng áp lực xã hội, so sánh tiêu cực, ảnh hưởng tới tâm lý của thanh thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển về nhận thức; hoặc mối đe doạ từ những nội dung xấu, bắt nạt, lừa đảo, xâm hại tình dục, khai thác dữ liệu...

Theo Ban Thời sự

VTV

