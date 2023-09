MIC Tặng miễn phí bảo hiểm nhà tư nhân giá trị 1,32 tỷ đồng

Để nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro hỏa hoạn, từ ngày 27/9 – 27/10/2023, Bảo hiểm Quân đội triển khai chiến dịch tặng miễn phí bảo hiểm nhà chung tay vì cộng đồng bảo vệ ngôi nhà Việt với quyền lợi lên đến 1,32 tỷ đồng.



Trong chiến dịch lần này, MIC đặt mục tiêu góp phần truyền thông tích cực nâng cao hiểu biết, kỹ năng về việc phòng chống hỏa hoạn cũng như các rủi ro liên quan cháy, nổ có thể xảy đến với ngôi nhà bao gồm chung cư, căn hộ liền kề, biệt thự... Bên cạnh chủ động trang bị các biện pháp phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, chương trình cũng giúp người dân hiểu hơn được ý nghĩa của bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm nhà tư nhân.

Mỗi căn nhà đối với các gia đình luôn là tài sản lớn về vật chất và mang nhiều ý nghĩa tinh thần trong khi các rủi ro hỏa hoạn thường để lại nhiều thiệt hại về tài sản và phải mất rất nhiều thời gian gây dựng lại để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên hiện nay, khái niệm bảo hiểm nhà ở Việt Nam vẫn còn hạn chế.

Với những nỗi trăn trở đó, Bảo hiểm Quân đội hy vọng chiến dịch "Tặng miễn phí bảo hiểm nhà tư nhân" sẽ giúp các gia đình có thêm cơ hội được bảo vệ và ổn định cuộc sống nếu không may xảy ra sự cố tổn thất đối với ngôi nhà và tài sản. Đặc biệt hiện nay, điều kiện Phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng, nhà riêng vẫn đang còn hạn chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy đến.

Bảo hiểm nhà tư nhân sẽ bảo vệ căn nhà, tài sản trước các rủi ro như hỏa hoạn, thiên tai, mất cắp, hư hỏng và các sự cố khác. Theo đó, Bảo hiểm nhà chung cư của MIC sẽ bồi thường cho những thiệt hại xảy ra do: Cháy (bao gồm sét đánh), nổ; Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn);Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước; Va chạm với ngôi nhà; Trộm cướp; Thuê nhà sau tổn thất; Bồi thường tổn thất tài sản bên trong ngôi nhà. Để nhận được chương trình bảo hiểm miễn phí trong vòng 1 năm khách hàng chỉ cần truy cập ứng dụng MIC và làm theo hướng dẫn.

Cũng trong thời gian qua, cùng hướng về những nạn nhân không may trong trận hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Bảo hiểm Quân đội đã nhanh chóng liên hệ gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc và hoàn tất thủ tục chi trả bồi thường cho các gia đình có người thân trong vụ hỏa hoạn chung cư mini Khương Hạ. Trước đó, đại diện MIC cũng đã đến thăm hỏi các học sinh và gia đình đã may mắn thoát nạn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện với mong muốn được chung tay, đóng góp giúp gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả, thiệt hại do vụ cháy gây ra.

MIC thăm hỏi và chi trả bồi thường bảo hiểm cho gia đình sinh viên tại Vĩnh Phúc.

Ngày 6/9 vừa qua, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, việc này đã giúp nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa rủi ro, tuân thủ các quy định PCCC. Thông qua chiến dịch Tặng miễn phí bảo hiểm Nhà tư nhân, MIC hy vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành chung tay cùng cộng đồng bảo vệ ngôi nhà Việt.



Thông tin chương trình theo dõi tại https://s.mic.vn/W-BH-NTN