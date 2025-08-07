Microsoft công bố 10 nghề dễ "bay màu" nhất vì AI: Đọc kỹ đi, nghề của bạn có thể đang trong số đó!

Không còn là bí mật, trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi cách con người tìm kiếm thông tin, trò chuyện với người khác và thậm chí là lên kế hoạch việc cần làm trong tuần. Công nghệ này cũng có khả năng thay đổi hoặc thay thế hoàn toàn những nhiệm vụ công việc của bạn.

Trong báo cáo mới mang tên "Làm việc với AI: Đo lường tác động nghề nghiệp của AI tạo sinh", Microsoft đã phân tích mức độ áp dụng AI của các nhóm lao động khác nhau và ảnh hưởng tiềm năng đến công việc của họ.

Kết quả cho thấy nhiều công việc văn phòng đang đối mặt với nguy cơ bị AI "soán ngôi", khi công nghệ này có thể hoàn thành phần lớn nhiệm vụ của họ. Các nhà nghiên cứu của Microsoft đã xem xét 200.000 cuộc hội thoại ẩn danh (đã được xử lý bảo mật) giữa chatbot Bing Copilot và người dùng tại Mỹ, được thu thập từ tháng 1 đến tháng 9/2024.

"Chúng tôi nhận thấy các hoạt động công việc phổ biến nhất mà con người tìm kiếm sự trợ giúp từ AI là thu thập thông tin và viết lách. Trong khi đó, các hoạt động phổ biến nhất mà AI đang thực hiện là cung cấp thông tin và trợ giúp, viết, giảng dạy và tư vấn" , báo cáo viết.

Nhiều công việc văn phòng đang đối mặt với nguy cơ bị AI "soán ngôi"

Dựa trên kết quả, dưới đây là 10 công việc ít an toàn nhất trước AI, hiểu theo cách khác chính là những công việc bị AI "tiếp cận" và thay thế nhiều nhất:

1. Phiên dịch viên và Biên dịch viên

2. Nhà sử học

3. Nhân viên phục vụ hành khách

4. Nhân viên kinh doanh dịch vụ

5. Nhà văn và Tác giả

6. Nhân viên chăm sóc khách hàng

7. Lập trình viên máy công cụ điều khiển số CNC

8. Tổng đài viên

9. Nhân viên bán vé và tư vấn du lịch

10. Phát thanh viên và DJ radio

"Phiên dịch viên và Biên dịch viên đứng đầu danh sách, với 98% hoạt động công việc trùng khớp với các tác vụ phổ biến mà Copilot thường thực hiện, với tỷ lệ hoàn thành và phạm vi khá cao. Các nghề nghiệp khác cũng có điểm phù hợp cao bao gồm viết/chỉnh sửa, bán hàng, dịch vụ khách hàng, lập trình và các công việc văn thư", báo cáo nêu rõ.

Ngược lại, báo cáo cũng liệt kê những công việc gần như miễn nhiễm với AI, chủ yếu là các ngành y tế và lao động chân tay - những công việc đòi hỏi kỹ năng thực hành hoặc vận động. Có thể kể đến các vị trí như kỹ thuật viên lấy máu, điều dưỡng viên, kỹ sư tàu thủy và thợ sửa lốp xe...

Làm sao để giữ được giá trị trong thời đại AI?

Báo cáo của Microsoft không có nghĩa là một con robot sẽ "cướp" công việc của bạn vào ngày mai. Tuy nhiên, nếu muốn giữ vững lợi thế trong thị trường lao động đang thay đổi chóng mặt, bạn nên học cách sử dụng các công cụ AI và tận dụng chúng để hỗ trợ công việc, theo lời khuyên của Jensen Huang - đồng sáng lập kiêm CEO của Nvidia.

"Mọi công việc đều sẽ bị ảnh hưởng và điều đó xảy ra ngay lập tức. Không thể bàn cãi" , CEO Jensen Huang, 62 tuổi, chia sẻ tại Hội nghị Toàn cầu Milken Institute 2025 vào ngày 6/5. Công ty của ông, trị giá 4,2 nghìn tỷ USD, chuyên thiết kế các con chip máy tính đứng sau nhiều công cụ AI phổ biến.

"Bạn không mất việc vì AI mà sẽ mất việc vào tay người biết dùng AI" , ông nói.

Jensen Huang - CEO Nvidia khẳng định AI sẽ ảnh hưởng đến mọi công việc

Hiện nay, các công ty như Shopify, Duolingo và Fiverr đã khuyến khích thậm chí bắt buộc một phần hoặc toàn bộ nhân viên sử dụng AI trong công việc. CEO Duolingo Luis von Ahn và CEO Shopify Tobias Lütke cũng từng khẳng định rằng họ chỉ tuyển thêm người nếu công việc đó không thể tự động hóa.

Tuy nhiên, trong một thế giới mà chatbot có thể làm thay nhiều nhiệm vụ từng do con người đảm nhận, vẫn có nhiều kỹ năng mà chỉ con người mới có, đơn cử như sự đồng cảm, trí tò mò, trí tuệ cảm xúc - xã hội, khả năng lãnh đạo và xây dựng mối quan hệ. Theo giảng viên kinh doanh Robert E. Siegel tại Đại học Stanford, bồi dưỡng những kỹ năng này là điều thiết yếu nếu bạn muốn phát triển trong kỷ nguyên AI.

"Cuộc cách mạng AI là có thật. Thay vì sợ hãi, ta nên coi đây là cơ hội để thích nghi và phát triển" . Siegel viết trên CNBC Make It vào tháng 6.

Ông cũng khẳng định: "Bằng cách trau dồi kỹ năng con người, hiểu được hệ sinh thái ngành nghề, chấp nhận sự thay đổi và tập trung vào các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài, bạn có thể xây dựng một sự nghiệp không chỉ tồn tại mà còn thăng hoa trong thời đại AI".

Theo CNBC