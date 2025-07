Microsoft, FPT, Quỹ đầu tư nhà nước UAE, VinaCapital muốn thành lập siêu trung tâm dữ liệu và phát triển AI trị giá 2 tỷ USD tại TP HCM

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất buổi làm việc cùng Thủ tướng và các nhà đầu tư để trình bày chi tiết các vướng mắc, hướng tháo gỡ đối với đề xuất về dự án siêu trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Trước đó, nhóm nhà đầu tư gồm: Công ty cổ phần công nghệ G42 (cổ đông chính là Quỹ đầu tư nhà nước của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE và Tập đoàn Microsoft), Tập đoàn FPT, Quỹ đầu tư VinaCapital, Tập đoàn đầu tư Việt Thái đã gửi UBND TP.HCM về đề xuất đầu tư dự án siêu trung tâm dữ liệu (Hyperscale Data Center) dành riêng cho phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 2 tỷ USD.



Dự án này nhằm cung cấp một giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện, kết hợp cùng hạ tầng công nghệ hiện đại, dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây tại khu vực châu Á và toàn cầu. Được thiết kế như một “nhà máy AI”, dự án sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực.



Với ý nghĩa chiến lược, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM, không chỉ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP mà còn nâng cao sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư quốc tế. Ngoài ra, dự án sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm chất lượng cao, đồng thời góp phần phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin cho thành phố.



Công ty cổ phần công nghệ G42 – thành lập từ năm 2018 tại Abu Dhabi (UAE) – hiện là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hạ tầng công nghệ và điện toán đám mây AI. G42 đang vận hành 24 trung tâm dữ liệu với tổng công suất 204 MW và là đối tác chiến lược của Microsoft. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tổng công suất trung tâm dữ liệu lên 500 MW tại 6 quốc gia vào năm 2029.



Tại Việt Nam, G42 có kế hoạch triển khai các nền tảng AI thông minh, bao gồm: mô hình điện toán đám mây phân tán nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và việc làm ở cấp quốc gia; chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng số và khả năng tiếp cận cơ hội việc làm; cùng với các ứng dụng AI trong dịch vụ công nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đề xuất tháo gỡ vướng mắc pháp lý

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang gặp phải một số khó khăn liên quan đến pháp lý và cơ chế.



Vì vậy, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt đối với dự án. Lý do là bởi dự án không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn có tầm nhìn toàn cầu, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm công nghệ và kinh doanh hàng đầu châu Á.



Một trong những rào cản lớn hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa khung pháp lý trong nước với chuẩn mực quốc tế – đặc biệt liên quan đến quy định về dữ liệu. Những hạn chế trong việc lưu trữ và xử lý dữ liệu xuyên biên giới, cũng như quy trình giám sát và truy xuất dữ liệu tại Việt Nam, có thể làm gia tăng rủi ro cho khách hàng quốc tế, khiến nhà đầu tư cân nhắc chuyển hướng sang các thị trường có chính sách linh hoạt hơn trong việc chia sẻ và lưu trữ dữ liệu toàn cầu.



Do đó, UBND TP.HCM đề xuất Thủ tướng xem xét ban hành cơ chế đặc thù cho các dự án công nghệ có mô hình kinh doanh quốc tế, tương tự chính sách mà Singapore đang áp dụng để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn.



Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách ưu tiên sử dụng hạ tầng điện toán đám mây thay vì hạ tầng công nghệ thông tin tại chỗ (on-premise). Giải pháp này nhằm nâng cao mức độ bảo mật, đảm bảo đồng bộ với các tiêu chuẩn an ninh quốc gia, đồng thời thúc đẩy việc triển khai hiệu quả chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang nền tảng điện toán đám mây trong giai đoạn 2025 – 2030 theo quyết định của Thủ tướng.

Việt Nam là điểm đến của Nvidia để xây dựng Trung tâm Nghiên cứu AI và Trung tâm Dữ liệu AI

Chiều 5/12/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với ông Jensen Huang, nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Nvidia, và chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Nvidia về hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và phát triển về AI (VRDC) và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác nghiên cứu, phát triển AI nhằm tạo ra lực lượng sản xuất mới trên cơ sở AI Việt Nam với sự hợp tác của Nvidia và đề xuất một số định hướng cụ thể.