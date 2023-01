Microsoft rồi cũng phải sa thải thôi: 11.000 nhân viên sắp mất việc

Theo Bloomberg, gã khổng lồ Microsoft chuẩn bị có kế hoạch cắt giảm nhân sự ở một số bộ phận kỹ thuật. Microsoft là cái tên tiếp theo trong làn sóng sa thải nhân sự của ngành công nghệ.

Bloomberg không tiết lộ con số cuối cùng của đợt cắt giảm lần này, nguồn tin của Bloomberg cho biết lần cắt giảm này sẽ lớn hơn đáng kể so với các đợt các giảm trước tại Microsoft.

Được biết, ông lớn Microsoft đang có khoảng hơn 220.000 nhân viên, những đợt cắt giảm trước đó ảnh hưởng chưa đến 1% lực lượng lao động tại đây.

Tuy nhiên, trang Sky News cho biết, lần sa thải này có thể sẽ ảnh hưởng đến khoảng 5% nhân sự, tương đương với 11.000 người.

Microsoft trong năm 2022 đã thu hẹp lực lượng lao động của mình, tiến hành sa thải nhân viên vào tháng 7 và tháng 10. Đồng thời, gã khổng lồ về công nghệ còn tạm dừng tuyển dụng nhân viên mới, loại bỏ nhiều vị trí còn trống tại công ty.

Trước đó, trong khi các công ty công nghệ khác như Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. và Salesforce Inc. đã thông báo cắt giảm hàng nghìn nhân viên trong vài tháng qua, thì Microsoft cho đến nay vẫn đang thực hiện các bước nhỏ hơn để đối phó với tình hình toàn cầu ngày càng tồi tệ.

Microsoft vẫn cố gắng duy trì ổn định, điều chỉnh từng bước để đối phó với tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Nếu nguồn tin chính xác, đợt sa thải lớn này sẽ diễn ra ngay trước ngày 24/1, thời điểm Satya Nadella, Chủ tịch kiêm CEO của Microsoft thông báo kết quả kinh doanh quý và trao đổi với các nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động của tập đoàn.

Làn sóng sa thải nhân sự trước đó chứng kiến kế hoạch sa thải nhân viên của một loạt cái tên lớn. Twitter là một trong những cái tên trong danh sách, mạng xã hội này đã sa thải một lượng lớn nhân viên kể từ khi tỷ phú Elon Musk nắm quyền điều hành. Twitter ban đầu có khoảng 7.500 nhân viên toàn thời gian vào cuối tháng 10, nhưng đã giảm còn khoảng 3.700 sau đợt sa thải hàng loạt từ 4/11.

Bên cạnhTwitter, Meta của Mark Zuckerberg cũng tiết lộ gần đây rằng họ sẽ sa thải hơn 11.000 nhân viên.

Vào tháng 11 năm ngoái, giống như các công ty khác trong lĩnh vực công nghệ phải tiến hành sa thải một lượng lớn nhân sự, các báo cáo cho biết Amazon sẽ sa thải khoảng 10.000 nhân viên.

(Tổng hợp)