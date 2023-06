Miền Bắc có 1 tuần "hạ nhiệt" trước khi đón nắng nóng quay trở lại

Miền Bắc, miền Trung hạ nhiệt

Những ngày qua các tỉnh miền Bắc và Trnng Bộ trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài hơn 1 tuần, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Nền nhiệt cao, thời tiết nóng bức đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân. Đặc biệt, từ ngày 2-4/6, nhiều địa phương miền Bắc, miền Trung như Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An,... do nắng nóng gay gắt kéo dài đã xảy ra tình trạng cắt điện. Đáng nói thời gian cắt điện kéo dài trong ngày cùng với những khung giờ cao điểm đã ảnh hưởng rất lớn sinh hoạt của người dân.

Người dân vào các trung tâm thương mại để tránh nóng vào khoảng thời gian mất điện.

Đến ngày 4/6, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên 1 số nơi khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nền nhiệt giảm dần, tuy nhiên mưa chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm, ngày vẫn có nắng gián đoạn.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 5/6, nền nhiệt miền Bắc sẽ tiếp tục dịu dần, nhiều nơi sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 06-08/6, khu vực trung du, vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm). Từ đêm 08-14/6, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Hà Nội: Trong chiều tối ngày 3-4/6, Thủ đô Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to rải rác tại nhiều khu vực, nền nhiệt hạ cả chục độ C so với thời gian nắng trong ngày. Hình thái dịu mát sau mưa này sẽ duy trì trong ít ngày tiếp theo.

Như vậy, sau đợt nắng nóng kéo dài, các tỉnh miền Bắc sẽ có 1 tuần "hạ nhiệt" từ những cơn mưa mang lại trước khi đón đợt nắng nóng mới.

Đợt mưa đang diễn ra tại miền Bắc sẽ tập trung vào chiều tối và đêm.

Cũng từ ngày 5/6, nắng nóng sẽ giảm dần ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Từ chiều tối ngày 5/6, khu vực này chuyển mưa dông rải rác. Lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Từ đêm 06-08/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm). Từ đêm 08-14/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ từ đêm 04 và ngày 05/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (tập trung vào chiều và tối).

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần lên. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo, những ngày tới khu vực Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng, mưa dông kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá. Đồng thời, mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng, thấp đô thị gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại.