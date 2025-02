Miền Bắc có thể đón gió mùa đông bắc mạnh vào cuối tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn nhận định, đợt không khí lạnh này có thể ảnh hưởng đến thời tiết nước ta vào khoảng đêm 21, ngày 22/2. Không khí lạnh kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao tiếp tục gây mưa nhỏ rải rác cho các tỉnh miền Bắc. Từ khoảng ngày 22/2, miền Bắc chuyển rét, có nơi rét đậm, riêng vùng núi có rét đậm rét hại.

Trước khi đón không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc tiếp tục nhiều mây, có sương mù, mưa phùn , mưa nhỏ vào đêm và sáng, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thấp nhất trong ngày khoảng 16-18 độ, cao nhất khoảng 20-22 độ.

Miền Bắc đón gió mùa đông bắc mạnh cuối tuần này (21-22/2).

Thủ đô Hà Nội trong nhiều ngày tới tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ 18-22/2, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội từ 15-17 độ, cao nhất từ 20-22 độ. Từ 22/2, nhiệt độ Hà Nội giảm nhiệt dần. Khoảng 23-25/2, nhiệt độ thấp nhất Hà Nội chỉ từ 13-15 độ, cao nhất chỉ từ 16-18 độ.

Tại miền Trung, hoạt động của các nhiễu động ở Biển Đông sẽ gây mưa rải rác cho khu vực Quảng Bình đến Bình Định từ đêm 18/2 đến ngày 20/2, cục bộ có mưa to. Sau đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ 21-25/2, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Khu vực Nam Trung Bộ từ khoảng ngày 19/2 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ từ khoảng ngày 21-23/2 cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong khoảng thời gian từ 21-24/2, khu vực Thanh Hóa – Hà Tĩnh cũng có mưa rải rác.

Nhận định xa hơn, trong tháng 3, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ tháng 4/2025 mưa có khả năng xuất hiện sớm và gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.