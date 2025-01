Miền Bắc đón Tết rét đậm, cảnh báo bùng phát bệnh hô hấp ở trẻ

Theo dự báo từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn, vào dịp Tết Ất Tỵ năm nay, miền Bắc sẽ bước vào đợt rét đậm kéo dài từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 8-12 độ C, kèm theo mưa phùn và độ ẩm cao. Đây là điều kiện lý tưởng để các virus gây bệnh lây lan với tốc độ nhanh chóng.

Theo BS. Phạm Thị Ngọc, Trưởng khoa Nhi, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh: “Số lượng trẻ nhập viện do các bệnh lý hô hấp trong tháng 1 năm nay đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tuần đầu tiên của tháng 1, khoa Nhi của bệnh viện đã tiếp nhận hơn 500 bệnh nhi mắc bệnh đường hô hấp nhập viện điều trị nội trú, trong đó 55% mắc cúm A, 25% bị viêm phế quản, 15% viêm phổi do vi khuẩn và 5% là bệnh lý đường hô hấp khác”.

Số lượng trẻ nhập viện do bệnh lý hô hấp tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

Biểu hiện của bệnh lý hô hấp ở trẻ em thường bao gồm ho, sổ mũi, khụt khịt mũi, thở khò khè, sốt… Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trẻ khi nhập viện không chỉ gặp các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp mà còn xuất hiện thêm các vấn đề về đường tiêu hóa như nôn trớ, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa... Điều này khiến không ít phụ huynh hoang mang, lo lắng, thậm chí nhầm lẫn rằng con đang mắc phải một dịch bệnh lạ chưa được xác định.

Tuy nhiên, theo BS Phạm Thị Ngọc, đây là tình trạng khá phổ biến ở trẻ em, khi cơ thể trẻ còn non yếu, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ có thể đồng thời nhiễm cả virus đường hô hấp như RSV, cúm A/B và virus đường tiêu hóa như Rotavirus hoặc Adenovirus, gây ra các triệu chứng chồng chéo giữa hai hệ cơ quan.

BS cũng cảnh báo, nhiều trường hợp trẻ nhập viện đã có những biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, khó thở, bội nhiễm vi khuẩn do đó bắt buộc phải điều trị dài ngày. Đặc biệt, những trẻ có cơ địa yếu, tiền sử bệnh nền như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, trẻ sơ sinh cần phải hỗ trợ thở oxy để cải thiện và theo dõi sát sao tại khoa hồi sức.

Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng biến chứng nặng cần thở oxy để cải thiện

Không khí lạnh khiến đường hô hấp của trẻ dễ bị kích thích, lớp niêm mạc mũi họng trở nên khô hơn và giảm khả năng tiết dịch bảo vệ. Bên cạnh đó, dịp Tết là thời điểm trẻ nhỏ thường tham gia các hoạt động du xuân, vui chơi lễ hội, hiếu động nô đùa liên tục, đổ mồ hôi nhiều, khi gặp thời tiết lạnh dễ dàng thấm lạnh ngược vào cơ thể. Ngoài ra, việc ăn uống không hợp lý, thức khuya trong dịp Tết cũng làm suy giảm sức đề kháng của trẻ. Điều này khiến hệ miễn dịch của trẻ bị suy giảm, cơ thể mất đi lớp phòng vệ tự nhiên trước sự tấn công của các virus, vi khuẩn gây bệnh, khiến trẻ dễ dàng mắc các bệnh như cảm lạnh, viêm mũi họng cấp, viêm phế quản, cơn hen suyễn, viêm phổi, rối loạn tiêu hóa...

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh trong dịp Tết, phụ huynh cần chú ý: giữ ấm cơ thể cho trẻ, đặc biệt là vùng cổ, ngực, đầu; bổ sung thực phẩm giàu vitamin C, D tăng sức đề kháng; vệ sinh tay chân và mũi họng thường xuyên bằng nước muối sinh lý; đeo khẩu trang nơi đông người; đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý trong những ngày Tết.

Bên cạnh đó, BS khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu của bệnh hô hấp như ho kéo dài, sốt cao, khó thở, chảy nước mũi liên tục... cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.