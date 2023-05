Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt đến bao giờ?

Hôm qua (5/5), miền Bắc, miền Trung nhiều nơi nhiệt độ cao nhất trên 41 độ như Mường La (Sơn La) 41.3 độ, Yên Châu (Sơn La) 41.3 độ, Phù Yên (Sơn La) 41.6 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42.9 độ, Con Cuông (Nghệ An) 41.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 42.2 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.2 độ, Đô Lương (Nghệ An) 42.2 độ, Vinh (Nghệ An) 41 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.3 độ. Đặc biệt tại Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận 43.1 độ.