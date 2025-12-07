Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội thấp nhất 10°C

07-12-2025 - 17:46 PM | Xã hội

Dự báo miền Bắc sắp đón không khí lạnh cường độ mạnh, khu vực này chuyển rét đậm trong 2 ngày, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội có thời điểm xuống 10°C.

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19°C, có nơi dưới 15°C.

Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc dao động 22-26°C, có nơi vượt mức 26°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 4-5°C, không quá cao như những ngày cuối tháng 11.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong 2-3 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch đông, sau có cường độ ổn định. Khoảng 13/12, không khí lạnh khả năng được tăng cường mạnh trở lại.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cường độ mạnh. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, từ khoảng 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét cả ngày.

Trong đó, từ đêm 13-14/12, Bắc Bộ khả năng xảy ra rét đậm , vùng núi có nơi rét hại, Bắc Trung Bộ một số nơi rét đậm sau khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Ngoài ra, Đông Bắc Bộ từ 11-12/12 mưa rào rải rác. Khoảng đêm 12-13/12, Bắc Bộ khả năng mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to.

Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ hứng mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông từ đêm 9-16/12, trong đó, đêm 9-10/12, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trong ba ngày 13-15/12, các địa phương này có thể xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cao Nguyên Trung Bộ cũng có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ mưa to trong khoảng thời gian từ đêm 9-11/12 và ngày 13-14/12.

Khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong ba ngày 10-14/12.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất khu vực này có thể xuống 10°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, ngày mai 8/12, thời tiết trung tâm Hà Nội có mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động 18-25°C. Thời tiết khu vực này khô ráo trở lại trong các ngày 9-10/12, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-25°C, thấp nhất 16-17°C.

Ngày 11-12/12, khu vực trên chuyển mưa, mưa rào, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ, cao nhất còn 23°C, ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ tăng lên mức 19°C.

Ngày 13/12, không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng, nhiệt độ khu vực trung tâm Hà Nội giảm, cao nhất 21°C, thấp nhất 14°C, trời nhiều mây, có mưa dông.

Sang ngày 14/12, không khí lạnh mạnh tác động sâu, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục giảm mạnh, cao nhất 16°C, thấp nhất giảm còn 11°C, trời có mưa, mưa rào.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (15-16/12), khu vực này khô ráo, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 10°C, nhiệt độ cao nhất tăng lên 19°C.

Huệ Nguyễn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cục CSGT đã cấp giấy phép lái xe mới màu hồng: Có bắt buộc đổi ngay trong năm nay?

Cục CSGT đã cấp giấy phép lái xe mới màu hồng: Có bắt buộc đổi ngay trong năm nay? Nổi bật

8 trường hợp nhận tiền về tài khoản cá nhân phải nộp thuế, người dân cả nước cần biết rõ

8 trường hợp nhận tiền về tài khoản cá nhân phải nộp thuế, người dân cả nước cần biết rõ Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 7-12: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 7-12: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

17:21 , 07/12/2025
Sự thật thông tin "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm" đang lan truyền trên mạng

Sự thật thông tin "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm" đang lan truyền trên mạng

17:09 , 07/12/2025
Hiện tượng thời tiết lạ xuất hiện ở Quảng Ngãi

Hiện tượng thời tiết lạ xuất hiện ở Quảng Ngãi

12:19 , 07/12/2025
Hà Nội và TP HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Hà Nội và TP HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

11:47 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên