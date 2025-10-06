Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý

06-10-2025 - 12:50 PM | Xã hội

Trong vài giờ nữa, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo sẽ đi vào vùng núi Bắc Bộ gây mưa to đến rất to.

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất của áp thấp nhiệt đới là 61 km/h, cấp 7, giật tăng 2 cấp.

Trong vài giờ nữa, áp thấp nhiệt đới sẽ vào vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp vào chiều nay.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sáng nay. Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) sáng nay vẫn còn gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Từ nay đến hết đêm ma, Bắc Bộ mưa lớn do ảnh hưởng của thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50–150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tuy bão suy yếu, người dân những khu vực nêu trên vẫn cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. 

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh Bắc Bộ do mưa lớn 

Miền núi phía Bắc vừa trải qua đợt mưa lớn do bão Bualoi, đất ngậm nước, đạt trạng thái bão hòa (trên 85%). Thêm đợt mưa do bão Matmo, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là rất cao.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, (từ 0h đến 6h ngày 6/10), khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ,Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: HuaNhan 68,6mmmm (Sơn La); Mường Tuổng 50,8mm (Phú Thọ); Ngũ Chỉ Sơn 59mm (Lào Cai); Mẫu Sơn 84,1mm (Lạng Sơn); Bản Sen 42,9mm (Quảng Ninh);...

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý- Ảnh 2.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới (Ảnh: NCHMF).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam Đinh Văn Đăng sinh năm 1984

Bắt tạm giam Đinh Văn Đăng sinh năm 1984 Nổi bật

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to?

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to? Nổi bật

Dự báo còn ít nhất 4-5 cơn bão trên Biển Đông, mưa lớn cực đoan và rét đậm xuất hiện sớm

Dự báo còn ít nhất 4-5 cơn bão trên Biển Đông, mưa lớn cực đoan và rét đậm xuất hiện sớm

12:21 , 06/10/2025
Tin mới nhất bão số 11 Matmo: Khu vực Móng Cái thế nào?

Tin mới nhất bão số 11 Matmo: Khu vực Móng Cái thế nào?

11:45 , 06/10/2025
Nông Thị Thu Thủy - Vỏ bọc "bạch liên hoa" làm từ thiện và những toan tính lạnh lùng

Nông Thị Thu Thủy - Vỏ bọc "bạch liên hoa" làm từ thiện và những toan tính lạnh lùng

11:18 , 06/10/2025
Mẹ bầu sắp sinh nhất định phải biết: Lao động nữ sinh con được hưởng bao nhiêu tiền thai sản theo quy định mới nhất?

Mẹ bầu sắp sinh nhất định phải biết: Lao động nữ sinh con được hưởng bao nhiêu tiền thai sản theo quy định mới nhất?

11:03 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên