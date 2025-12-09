Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, rét đậm

09-12-2025 - 19:15 PM | Sống

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 13/12, miền Bắc chuyển rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh suy yếu, từ nay đến ngày 10/12, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày có nắng.

Phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 11/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ khoảng ngày 12-13/12, do tác động của một đợt không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống khoảng 10 độ C, vùng núi cao xuống dưới 9 độ C.

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, rét đậm - Ảnh 1.

Cuối tuần này, không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa to tại miền Bắc (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều trời nắng Nhiệt độ từ 15-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 14-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc có mưa, xuất hiện rét đậm

Theo Duy Anh

Từ Khóa:
miền Bắc

