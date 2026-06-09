Miễn nhiệm ông Đỗ Quang Hải

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã: NVT) mới đây thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Ninh Vân Bay đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Quang Hải kể từ ngày 4/6/2026 vì lý do cá nhân.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Hải kể từ ngày 29/5/2026.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp thông báo bổ nhiệm ông Trịnh Nguyên Khánh đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 4/6/2026. Ông Khánh sinh năm 1982, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Ninh Vân Bay kể từ giữa năm 2021.

Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập từ tháng 9/2006 tại Hà Nội. Công ty chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam.

Ngoài Six Senses Ninh Vân Bay, công ty đã đưa vào khai thác, vận hành loạt khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River, Ana Mandara Đà Lạt Resort...

Trong năm 2025, 2 khu nghỉ dưỡng trọng điểm Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Villas Dalat tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp.

Sang năm 2026, Ninh Vân Bay đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 496,4 tỷ đồng, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 80,4 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả năm vừa qua.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, Ninh Vân Bay ghi nhận doanh thu thuần gần 148 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Ninh Vân Bay báo lãi ròng quý 1/2026 đạt hơn 36 tỷ đồng, tăng 60% so với quý 1/2025.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 30% kế hoạch doanh thu thuần và 45% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.