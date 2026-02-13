Miễn tiền thuê đất với dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nghị quyết số 254/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 về quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024.



Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh thực tiễn triển khai Luật Đất đai mới có một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến hành chính về đất đai và tài chính về đất đai (như giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, xác định giá đất và đặc biệt là cơ chế thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các nhóm đối tượng khác nhau) để phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Để thể chế hóa Nghị quyết số 254/2025/QH15, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết các nội dung liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Cùng với Nghị định số 49/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác, hệ thống pháp luật về tài chính đất đai nói chung và về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nói riêng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, minh bạch và khả thi hơn.

Ưu đãi tiền thuê đất với dự án xã hội hóa

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP là việc đổi mới căn bản chính sách tính và ưu đãi tiền thuê đất đối với các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa.

Theo quy định mới, phạm vi áp dụng ưu đãi được mở rộng, bao gồm cả các dự án xã hội hóa thuộc và không thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Điểm nổi bật là việc phân cấp mạnh mẽ cho địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với từng khu vực, lĩnh vực để áp dụng đối với dự án xã hội hóa thuộc danh mục loại hình và tiêu chí xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nguyên tắc xác định ưu đãi được thiết kế linh hoạt, với mức tối thiểu theo quy định chung và mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê. Điều này giúp nhà đầu tư giảm đáng kể chi phí tiếp cận đất đai, tạo điều kiện tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ Nhân dân.

Song song với ưu đãi, chính sách cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở xã hội hóa. Sau khi dự án đi vào hoạt động, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra việc đáp ứng các tiêu chí xã hội hóa đã cam kết. Trường hợp không đáp ứng điều kiện hoặc sử dụng đất sai mục đích, đơn vị vi phạm sẽ bị thu hồi toàn bộ số tiền thuê đất đã được miễn, giảm và phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Miễn tiền thuê đất với dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP cũng dành những ưu đãi chưa từng có về tiền thuê đất cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ảnh minh họa

Theo đó, nhiều loại hình cơ sở khoa học và công nghệ được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê, bao gồm: Đất xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Cơ sở thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; Các viện, trung tâm nghiên cứu – phát triển công nghệ số; Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, phần mềm, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các Khu công nghệ số tập trung được hưởng cơ chế miễn tiền thuê đất trọn đời. Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghệ số tập trung không được tính tiền thuê đất được miễn vào giá cho thuê hạ tầng, qua đó góp phần giảm chi phí đầu vào và tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư công nghệ cao.

Đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghệ cao, mức miễn tiền thuê đất từ 15 đến 19 năm sau thời gian xây dựng cơ bản được áp dụng rộng rãi; riêng các dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có thể được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê.

Nhà nước đồng thời cam kết bảo đảm quỹ đất cho phát triển khoa học và công nghệ, song yêu cầu các đơn vị thụ hưởng phải sử dụng đất đúng mục đích. Trường hợp vi phạm, toàn bộ số tiền thuê đất đã được miễn, giảm sẽ bị thu hồi kèm tiền chậm nộp.

Tiền sử dụng đất trong giai đoạn chuyển tiếp sang Luật Đất đai năm 2024 tính như thế nào?

tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP đã đưa ra giải pháp mang tính đột phá để xử lý các tồn tại về tiền thuê đất của đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn chuyển tiếp sang Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, đối với diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp chuyển từ thuê đất sang giao đất không thu tiền sử dụng đất, nếu đơn vị chưa nộp hoặc chưa nộp đủ tiền thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp đối với thời gian sử dụng đất trước ngày 01/01/2026.

Đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết, đơn vị cũng không phải nộp nghĩa vụ nộp tiền thuê đất từ ngày 01/8/2024 cho đến khi hoàn thành thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thuế rà soát, điều chỉnh các thông báo nộp tiền thuê đất đã ban hành, hoàn thành trước ngày 01/01/2027.



