MIKGroup tung giỏ hàng “Nguyệt Quế” thu hút BĐS phía Tây Hà Nội

Ngay từ đầu giờ sáng, khi sự kiện còn chưa bắt đầu, khu vực check-in đón khách đã có hàng trăm người xếp hàng đăng ký. Và khi đồng hồ điểm 9h00, toàn bộ khán phòng đã chật kín, một số vị khách tới muộn không thể kiếm được chỗ ngồi. Theo đại diện MIKGroup, đây gần như là sự kiện đón lượng khách kỷ lục kể từ khi Tổ hợp Imperia Smart City ra mắt.

Không khó để lý giải về sức hút của sự kiện mở bán tòa Nguyệt Quế khi trong đợt mở bán đầu tiên này, CĐT đã "tung" ra hàng loạt chính sách vô cùng hấp dẫn. Chỉ với mức giá từ 33 triệu đồng/m2, khách hàng đã có thể sở hữu 1 căn hộ cao cấp tại tòa Nguyệt Quế. Đây được đánh giá là mức giá tốt tại thị trường căn hộ cao cấp khu vực phía Tây đợt này.

Chưa dừng lại ở đó, khách hàng giao dịch thành công sẽ được nhận ngay ưu đãi lớn lên đến 500 triệu đồng. Trong đó tất cả khách hàng đặt mua sẽ được chiết khấu lên đến 140 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá trị căn hộ. Đối với khách hàng thanh toán sớm sẽ được chiết khấu lên tới 11%. Ngoài ra, khách hàng mua căn hộ còn được tặng gói phí dịch vụ quản lý trong 05 năm.

Đặc biệt, những khách hàng giao dịch thành công ngay tại sự kiện còn được tặng thêm gói smart home trị giá 20 triệu đồng.

Ưu đãi hấp dẫn đã thu hút nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu nhanh chóng "xuống tiền" để sở hữu những căn hộ đầu tiên. Theo thông tin từ chủ đầu tư, kết thúc sự kiện, hàng trăm căn hộ mở bán đợt này đã tìm được chủ nhân sở hữu.

Khách hàng được tư vấn trực tiếp về sản phẩm

Là một trong những khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công căn hộ tại sự kiện, Chị Trần Việt Hương (Cầu Giấy) vui mừng chia sẻ: "Vợ chồng tôi như thở phào nhẹ nhõm khi tìm được một dự án đúng ý, vừa gần công viên, tiện trường học cho các con, không gian sống lại xanh mướt nên tôi "kết" luôn".

Chị Hương cũng tâm sự thêm: "Mua nhà lần này gia đình tôi mới chỉ có 200 triệu trong tay nhưng nhờ vào chính sách cho vay của ngân hàng lên đến 75%, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 22 tháng nên gia đình tôi rất yên tâm. Tính ra đến lúc nhận nhà, gia đình tôi vẫn chưa phải trả khoản lãi suất cho vay".

Nói về sự sôi động của sự kiện mở bán, đại diện một đơn vị bán hàng cho biết, không chỉ bởi giá bán khá "mềm" cùng chính sách bán hàng tốt, thiết kế "vườn ban công" tại tòa Nguyệt Quế cũng chính là "chìa khóa" thu hút khách hàng.

Thiết kế "vườn ban công" tại tòa Nguyệt Quế được khách hàng yêu thích

Theo chia sẻ của đại diện MIKGroup: "Đây là một trong những dự án được chúng tôi đầu tư bài bản và đồng bộ. Ngoài kiến trúc, hệ thống cảnh quan, tiện ích đa đạng, chúng tôi rất chú trọng hoàn thiện từng đường nét và trang thiết bị bên trong mỗi căn hộ. Điểm nổi bật tạo nên dấu ấn riêng cho tòa Nguyệt Quế chính là việc "phủ xanh" các căn hộ bằng thiết kế Balcony Garden. Theo đó, tại các ban công căn hộ, chủ đầu tư sẽ trồng các loại hoa, cây cảnh trong đó nổi bật là Nguyệt Quế - loài cây mang nhiều giá trị về phong thủy và sức khỏe".

Thiết kế căn hộ mẫu tòa Nguyệt Quế

Cũng theo vị đại diện CĐT, đợt ra hàng đầu tiên với nhiều chính sách hấp dẫn, giá bán hợp lý chính là thời điểm tốt để khách hàng và nhà đầu tư ra quyết định. Dịp này cũng mở ra cơ hội cho nhiều khách hàng đang có nhu cầu về nhà ở nhưng còn băn khoăn về tài chính thể sở hữu căn hộ với những hỗ trợ về giá và chính sách tốt.

Tòa Nguyệt Quế nằm trong phân khu The Flora Garden thuộc dự án Imperia Smart City do MIKGroup phát triển. Phân khu The Flora Garden gồm 3 tòa tháp: The Primrose (Anh Thảo), The Laurel (Nguyệt Quế) và The Flora (Thảo Mộc). Lấy cảm hứng từ khu vườn vạn hoa đa sắc, The Flora Garden mang hình ảnh của những loài hoa trang nhã, thể hiện cho lối sống cân bằng, thanh lịch, góp phần kiến tạo nên một không gian sống thoải mái, yên bình cho cư dân.



Từ ngày 11/04 đến hết 11/05/2021, khách hàng mua căn hộ Imperia Smart City sẽ được nhận ngay ưu đãi lên đến 500 triệu đồng. Trong đó, khách hàng đặt cọc thành công sẽ được hưởng chiết khấu trực tiếp vào giá trị căn hộ lên tới 140 triệu đồng. Chiết khấu 11% cho khách hàng thanh toán sớm. Ngoài ra, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong vòng 22 tháng.

