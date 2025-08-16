Minh tinh khốn khổ nhất showbiz: Bi kịch bị chồng bạo hành rồi tự tử, cuộc sống của 2 con sau 2 thập kỷ gây bất ngờ

Trở thành "nữ diễn viên quốc dân" của Hàn Quốc, Choi Jin Sil từng được xem là biểu tượng nhan sắc và tài năng. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ là một cuộc đời đầy bi kịch, từ những cuộc hôn nhân đau khổ, sự nghiệp bị gián đoạn, cho đến cái chết đầy ám ảnh của chính mình. Câu chuyện của cô không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là vết thương không thể xóa nhòa của ngành giải trí Hàn Quốc.

Ánh hào quang của “Nữ diễn viên quốc dân”

Choi Jin Sil sinh năm 1968 tại Seoul, lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Có ai ngờ cô gái gầy gò với nụ cười rạng rỡ ấy sẽ trở thành gương mặt “bao trọn” màn ảnh Hàn Quốc suốt thập niên 1990.

Bắt đầu từ một quảng cáo máy giặt năm 1998, cô vụt sáng, trở thành “gương mặt vàng” của hàng loạt thương hiệu: Samsung, LG, AmorePacific… Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên cũng nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt bộ phim ăn khách như Jealousy (1992), Ước Mơ Vươn Đến Một Ngôi Sao (1997), My Rosy Life (2005).

Với lối diễn chân thật, lay động cảm xúc, Choi Jin Sil trở thành một trong những gương mặt được yêu mến nhất Hàn Quốc, được khán giả trao tặng danh xưng “quốc bảo diễn xuất” và “Nữ diễn viên quốc dân”. Cô còn là gương mặt quảng cáo hàng đầu, từng tham gia hơn 100 chiến dịch, thu nhập mỗi năm lên đến hàng chục tỷ won – một con số khủng khiếp ở thời điểm đó.

Cuộc hôn nhân từ cổ tích hóa ác mộng

Năm 2000, Choi Jin Sil kết hôn với ngôi sao bóng chày Cho Sung Min. Đám cưới khi ấy được truyền thông gọi là “đám cưới thế kỷ”, với hơn 1.500 khách mời và lượng sóng truyền hình trực tiếp lớn chưa từng có. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là một cái kết viên mãn cho nữ minh tinh đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Nhưng chỉ vài tháng sau, “cổ tích” sụp đổ. Choi Jin Sil phải chịu cảnh bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác, kể cả khi đang mang thai. Có lần, cô bị đánh đến mức nhập viện, nhưng thay vì được bảo vệ, cô bị chồng dùng truyền thông bôi nhọ, kể xấu chuyện riêng, thậm chí để gia đình bên vợ gánh nợ thay.

Năm 2004, cô đệ đơn ly hôn, giành quyền nuôi hai con – Hwan Hee và Joon Hee – bằng cách trả hết nợ thay chồng. Tuy nhiên, cuộc sống hậu ly hôn của Choi Jin Sil vẫn không yên khi liên tục bị dư luận soi mói, hôn nhân cũ trở thành đề tài khai thác của báo lá cải.

Từ trầm cảm đến chuỗi bi kịch nối tiếp

Nỗi đau hôn nhân chưa kịp nguôi, Choi Jin Sil lại đối diện với làn sóng tin đồn độc ác. Một vụ tự tử của đồng nghiệp bị quy chụp nguyên nhân từ việc cô cho vay tiền. Áp lực từ truyền thông, cộng thêm sự cô đơn khi một số hợp đồng quảng cáo bị hủy vì cô dám công khai chuyện bị bạo hành, đã đẩy Choi Jin Sil vào tình trạng trầm cảm nặng.

Ngày 2/10/2008, nữ diễn viên treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Trước khi ra đi, cô gửi tin nhắn cho bạn thân: “Hãy chăm sóc hai cháu giúp chị” và “Chị xin lỗi”. Cái chết của Choi Jin Sil gây sốc toàn quốc. 24 giờ sau, hai fan cuồng tự vẫn theo. Sự ra đi của cô gây chấn động Hàn Quốc, mở ra một làn sóng tranh luận về nạn bạo lực gia đình, áp lực dư luận và quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Chỉ hai năm sau, năm 2010, em trai cô – nam diễn viên Choi Jin Young – cũng tự tử vì trầm cảm. Năm 2013, chồng cũ Cho Sung Min chọn kết thúc cuộc đời theo cách tương tự. Cư dân mạng Hàn Quốc rùng mình khi nhận ra cả ba đều ra đi ở tuổi 39, biến con số này thành một nỗi ám ảnh gắn liền với gia đình Choi Jin Sil.

Hai đứa trẻ mồ côi và cuộc sống không như mơ

Khi mẹ mất, Hwan Hee mới 7 tuổi, Jun Hee chỉ 5 tuổi. Hai anh em được bà ngoại nuôi dưỡng nhưng cuộc sống không mấy vui vẻ. Vào năm 2017, Choi Jun Hee đã gây sốc dư luận khi đăng tải lên mạng xã hội những bài viết tố cáo bà ngoại ngược đãi mình. Cô cho rằng bà ngoại thường xuyên bạo hành về mặt tinh thần, chửi mắng và có những hành động kiểm soát quá mức, khiến cô cảm thấy bị áp bức và muốn tự tử.

Những lời tố cáo này đã gây ra một làn sóng tranh cãi gay gắt. Một bộ phận công chúng bày tỏ sự lo lắng và cảm thông cho tình trạng của Jun Hee, trong khi số khác lại cho rằng cô còn quá trẻ để hiểu hết hoàn cảnh của bà ngoại và những áp lực bà phải chịu đựng khi nuôi dạy hai đứa cháu mồ côi. Truyền thông cũng vào cuộc, đưa tin chi tiết về vụ việc, càng làm cho câu chuyện trở nên phức tạp.

Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nhưng không có bằng chứng rõ ràng về việc bạo hành thể chất. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng những mâu thuẫn phát sinh có thể là do sự khác biệt về quan điểm, áp lực tâm lý mà cả bà ngoại và Jun Hee đều phải chịu đựng. Jun Hee ở tuổi dậy thì cũng có những phản ứng mạnh mẽ trước sự kiểm soát của người lớn. Bà ngoại, với gánh nặng nuôi dạy 2 đứa cháu sau những bi kịch gia đình, cũng không tránh khỏi những lúc áp lực và căng thẳng.

Đến năm 2023, Choi Jun Hee bất ngờ tố bà ngoại bòn rút rất nhiều tiền từ tài sản mẹ để lại cho cô. Con số đưa ra lên đến 300 triệu won (khoảng 5,5 tỷ đồng). Choi Jun Hee tung ra hàng loạt tin nhắn trong đó bà ngoại yêu cầu anh trai cô không ra làm chứng việc bạo hành năm xưa. Con gái nữ minh tinh bất ngờ báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại với cáo buộc xâm nhập trái phép. Được biết, Choi Hwan Hee khi đi vắng đã nhờ bà ngoại đến trông nom nhà cửa, chăm sóc thú cưng. Khi bà Jung Ok Soon đang dọn nhà thì Choi Jun Hee và bạn trai bất ngờ về nhà, xấc xược đuổi bà ra khỏi nhà, báo cảnh sát tới vào lúc bà không mặc đủ quần áo.

Sau đó, con gái cố diễn viên Choi Jin Sil công khai xin lỗi vì vụ việc này, nhận lỗi do bản thân quá nông nổi. Tuy nhiên, có vẻ mối quan hệ giữa Choi Jun Hee và bà ngoại vẫn "cơm không lành, canh không ngọt". Vào tháng 3 năm ngoái, Choi Jun Hee nhận được giải Ngôi sao mới nổi và tuyệt nhiên không nhắc đến bà ngoại trong bài phát biểu nhận giải.

Về phần anh cả Hwan Hee, cậu có vẻ "lành" hơn em gái khi không gây ồn ào trong gia đình. Con trai Choi Jin Sil đã ra mắt với tư cách ca sĩ solo, lấy nghệ danh Z.flat từ năm 2020. Dù chưa nổi tiếng nhưng Hwan Hee vẫn đang nỗ lực cho sự nghiệp của mình. Cậu cũng làm lành với em gái, còn Jun Hee cũng dần trưởng thành hơn và theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Dù quá khứ chất chứa mất mát, cả hai đang cố gắng viết tiếp câu chuyện đời mình theo cách riêng – điều mà nếu còn sống, có lẽ Choi Jin Sil sẽ tự hào về các con.

Hwan Hee làm ca sĩ