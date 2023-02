Mitsubishi chạy đua ưu đãi: Tặng tiền, phụ kiện và cả quà cho khách mua xe sau Tết

Bước sang năm 2023, nhiều hãng chọn tăng giá xe tại Việt Nam như Toyota hay Mercedes-Benz, trong khi có một số thương hiệu lại "lội ngược dòng" với chương trình khuyến mại lớn cho nhiều dòng xe, điển hình là Mitsubishi với ưu đãi mở màn năm mới Quý Mão (áp dụng trong tháng 2/2023 dương lịch).

So với ưu đãi đợt trước Tết, chương trình mới có giá trị quà tặng cao hơn. Một số mẫu được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kết hợp cũng quà tặng giá trị cao như phiếu nhiên liệu hay camera 360 độ...

Mặc dù đang bán chạy nhất phân khúc và đứng trong top 10 xe bán chạy trên thị trường, Xpander vẫn có quà tặng giá trị cao cho khách mua xe. Cả 3 phiên bản đều được tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10-20 triệu đồng.

Đến thời điểm này, Xpander vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" cho Mitsubishi tại Việt Nam. Mẫu xe này được đánh giá cao trên thị trường bởi độ thực dụng, bền bỉ và tiết kiệm. Cũng bởi vậy, Xpander đã giành chiến thắng hạng mục "Xe dịch vụ 2022 cho tài xế" của Car Choice Awards 2022.

Xpander "cháy hàng" nhưng vẫn có quà tặng kèm cho khách mua xe

Cùng hạng với Xpander là Xpander Cross cũng có phiếu nhiên liệu (trị giá 15 triệu đồng) cho khách mua xe trong tháng 2 nhưng mẫu xe này còn có thêm camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng.



Mẫu xe có giá thấp nhất của Mitsubishi tại Việt Nam là Attrage đang có nhiều ưu đãi trong tháng này. Mọi phiên bản đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (quy đổi cao nhất 25 triệu đồng). Phiên bản MT có camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng tặng kèm, trong khi phiên bản CVT và CVT Premium có thêm ăng ten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng.

Mẫu xe đắt đỏ nhất là Pajero Sport chỉ có ưu đãi 50% trước bạ, tuy nhiên khi quy đổi thì có giá trị cao nhất, lên tới 68 triệu đồng với phiên bản cao cấp nhất. Phiên bản còn lại có mức ưu đãi trước bạ tương đương 50 triệu đồng.

Outlander là mẫu xe thứ 3 có hỗ trợ 50% trước bạ, quy đổi tương đương cao nhất 47,5 triệu đồng. Cả 2 phiên bản đều được tặng kèm camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng tương tự trên Xpander Cross.

Ưu đãi cho nhiều xe lần này cao hơn hẳn so với trước Tết

Mitsubishi cũng không bỏ qua bán tải khi đưa ra mức hỗ trợ 50% trước bạ quy đổi cao nhất 28 triệu đồng. Riêng phiên bản AT tiêu chuẩn có thêm camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.



Để tạo bản sắc riêng cho chương trình ưu đãi so với các thương hiệu khác, Mitsubishi còn đưa văn hóa Nhật vào với túi may mắn có tên Fukubukuro cho tất cả khách mua xe từ ngày 15/2 đến hết tháng 3/2023. Trong những túi may mắn này có quà trị giá từ 6 triệu đến 20 triệu đồng.

Như vậy, tổng giá trị ưu đãi lớn nhất lần này của liên doanh Nhật Bản trị giá cao nhất tới gần 90 triệu đồng (68 triệu đồng lệ phí trước bạ và quà 20 triệu đồng với Pajero Sport).

Pajero Sport có giá trị ưu đãi cao nhất

Với những ai mua xe trả góp, Mitsubishi cũng có thêm hỗ trợ về tài chính với lãi vay ưu đãi chỉ cố định ở mức 9,9%/năm trong năm đầu tiên, thời gian vay tối đa là 96 tháng. Hiện tại, lãi suất vay ngân hàng đang tăng cao nên chương trình này càng trở nên ý nghĩa hơn. Chương trình áp dụng cho khách hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 4/2 đến hết ngày 31/3/2022.