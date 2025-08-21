Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mitsubishi Estate liên tục đầu tư vào nhà kho xây sẵn tại Tây Ninh, Hải Phòng

21-08-2025 - 15:00 PM | Bất động sản

Mới đây, Mitsubishi Estate – một Tập đoàn bất động sản lớn tại Nhật Bản đã khánh thành dự án nhà kho Logicross Nam Thuận, là dự án logistics đầu tiên của doanh nghiệp này tại thị trường Việt Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng.

Logicross Nam Thuận được xây dựng trên diện tích đất hơn 11,5ha, tổng diện tích sàn 6,3ha, được xem là cơ sở nhà kho xây sẵn quy mô lớn tại Đức Hoà – Long An (cũ, nay là Tây Ninh). Đây là dự án logistics đầu tiên của Mitsubishi Estate tại Việt Nam và đã đạt chứng nhận LEED BD+C phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Dự án thứ hai của Mitsubishi Estate là Logicross Hải Phòng, hiện đang trong quá trình hoàn thiện tại thị trường miền Bắc, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Tổng vốn đầu tư cho cả hai dự án ước tính khoảng 13,5 tỷ Yên Nhật (tương đương 94,4 triệu USD). Riêng dự án Logicross Nam Thuận có vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

Dự án Logicross Nam Thuận gồm ba nhà khối nhà đơn tầng với diện tích sàn cho thuê tối thiểu từ khoảng 3.000 m2 cho số lượng lớn khách thuê. Đặc biệt, đây là nhà kho được thiết kế với hệ thống bốc dỡ hàng hai chiều, phù hợp với các hoạt động logistics phức tạp như cross-docking. Từ tháng 8/2025, dự án đã tích cực triển khai hoạt động cho thuê và đang nhận được sự quan tâm từ nhiều doanh nghiệp.

Mitsubishi Estate liên tục đầu tư vào nhà kho xây sẵn tại Tây Ninh, Hải Phòng- Ảnh 1.

Logicross Nam Thuận là dự án logistics đầu tiên của Mitsubishi Estate tại thị trường Việt Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng. Hiện dự án đang triển khai các hoạt động cho thuê.

Chia sẻ tại sự kiện khánh thành dự án, ông Huỳnh Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh cho hay, những năm gần đây, sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương đã và đang đưa Tây Ninh trở thành điểm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nhu cầu về logistics được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng phát triển công nghiệp và kinh tế.

Được biết, Mitsubishi Estate gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2010, thành lập công ty con tại TP.HCM vào năm 2019 và mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2020. Với kinh nghiệm hoạt động trong nhiều loại hình bất động sản, Tập đoàn đã đạt tổng vốn đầu tư vượt mốc 100 tỷ Yên.

Tập đoàn Mitsubishi Estate hiện đang phát triển và quản lý hơn 50 cơ sở logistics tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu tại Hoa Kỳ. Doanh nghiệp này sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới logistics toàn cầu, nhà ở và văn phòng.

Hạ Vy

