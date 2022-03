Mitsubishi Xpander giảm giá kỷ lục còn hơn 560 triệu đồng, quyết giữ ngôi vua doanh số trước bộ đôi Veloz và Avanza đang hot

Các đại lý đang chào bán Mitsubishi Xpander với mức giá thấp nhất từ trước đến nay. Theo đó, phiên bản Xpander AT có giá hơn 560 triệu đồng, còn bản Xpander AT đặc biệt có giá hơn 580 triệu đồng. Giá niêm yết của mẫu xe này là 630 triệu đồng áp dụng cho cả 2 phiên bản.



Tuy nhiên, khi mua xe với giá trên, khách hàng sẽ không nhận thêm được khuyến mại nào khác. Hiện tại, Mitsubishi Việt Nam đang đưa ra khuyến mại là 50% lệ phí trước bạ (31 triệu đồng) và phiếu đổ xăng trị giá 12 triệu đồng với Xpander AT và phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng với Xpander AT đặc biệt. So với khuyến mại chính hãng thì mức giảm giá xe tại đại lý cao hơn nhiều.

Hai phiên bản Xpander AT được giảm giá đợt này là xe lắp ráp trong nước. Do đó, chi phí ra biển Xpander còn tiết kiệm hơn khi mẫu xe này được áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Mặc dù cùng có giá niêm yết, Xpander AT đặc biệt lại hơn Xpander AT thông thường ở một số trang bị đắt giá như màn hình giải trí 10 inch, camera 360 độ cùng cảm biến lùi, hay bộ tem thể thao ở ngoài. Đối chiếu với giá bán thực tế, khách hàng sẽ phải trả thêm hơn 20 triệu đồng để có gói trang bị bổ sung trên.

Phiên bản đặc biệt của Xpander dễ dàng được nhận ra bằng tem bên ngoài.





Nội thất Xpander bản đặc biệt.

Lý do cho đợt giảm giá này được người bán đưa ra là xả hàng tồn kho. Điều này cũng hợp lý khi Xpander đã trải qua hơn 3 năm tại Việt Nam - quãng thời gian phù hợp để mẫu MPV này đổi sang bản nâng cấp lớn (facelift) giống tại một số thị trường khác trong khu vực.

Trong thời gian tới, nhiều khả năng Xpander bản nâng cấp facelift sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Mẫu xe này đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Những nâng cấp đáng chú ý trên mẫu xe này bao gồm thiết kế nội, ngoại thất được trau chuốt hơn, đổi sang hộp số CVT và phanh đỗ điện tử. Đây là những trang bị sẽ giúp Xpander cạnh tranh với các đối thủ mới là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio.

Lợi thế của Xpander là vị trí bán chạy nhất phân khúc trong khoảng 3 năm qua và có cộng đồng người sử dụng lớn. Trong khi đó, Veloz Cross và Avanza Premio lấy trang bị làm điểm mạnh để cạnh tranh, ví dụ như hệ thống cảnh báo điểm mù, gói an toàn Toyota Safety Sense hay phanh đỗ điện tử, sạc không dây...