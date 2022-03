Mitsubishi Xpander giảm giá kỷ lục, Toyota Veloz Cross bán ‘bia kèm lạc’

Dù chỉ vừa chính thức ra mắt thị trường, Toyota Veloz Cross đã được xem là đối thủ nặng ký có khả năng lật đổ ngôi vị thống trị phân khúc của Mitsubishi Xpander.



Được cho là một trong những "át chủ bài" của Toyota trong năm nay, không ngạc nhiên khi vừa về đại lý, Toyota Veloz Cross nhận được sự quan tâm rất lớn. Và đó cũng là lúc hiện tượng quen thuộc diễn ra: "bia kèm lạc".

Veloz Cross bán "bia kèm lạc" 20-40 triệu đồng

Tại Hà Nội, nhiều người cho biết đã được sale gợi ý chi thêm khoảng 20 triệu đồng tiền phụ kiện nếu muốn nhận xe sớm. Nếu không, người mua sẽ phải đợi đến khoảng tháng 5 hoặc tháng 6. Tại TP.HCM, một số đại lý thậm chí gợi ý gói phụ kiện trị giá lên đến 40 triệu đồng cho người mua xe. Lý do được đưa ra từ phía đại lý là nguồn cung hạn chế.

Ghi nhận từ đại lý cho thấy, lượng người hỏi mua bản tiêu chuẩn (giá 648 triệu đồng) và bản top (giá 688 triệu đồng) có tỷ lệ khoảng 50:50. Đây được xem là điểm bất ngờ bởi theo dự trù ban đầu của hãng, tỷ lệ nhập xe về sẽ là 80:20 dành cho bản tiêu chuẩn.

Cũng vì lý do này, khách đặt cọc mua bản top có thể phải chờ lâu hơn để nhận xe, đồng thời cũng dễ "ăn lạc" hơn.

Mitsubishi Xpander giảm giá kỷ lục

Như một động thái để "chào đón" đối thủ, Mitsubishi Xpander vừa có màn giảm giá "khô máu" tại các đại lý.

Cụ thể, các đại lý thực hiện giảm giá Xpander bản AT còn 560 triệu đồng trong khi bản AT đặc biệt sau khi trừ quà còn 580 triệu đồng. Trong khi đó, giá niêm yết chính thức của xe là 630 triệu đồng cho bản AT. Mua xe theo chương trình khuyến mại này, khách sẽ không được áp dụng khuyến mại từ hãng nữa (tặng 50% phí trước bạ + phiếu nhiên liệu trị giá 12-20 triệu đồng). Mitsubishi Xpander bản AT đặc biệt có tem đỏ-đen nổi bật, thêm camera 360 độ, cảm biến lùi màn hình nâng cấp từ 7 inch lên 10 inch so với bản tiêu chuẩn.

Không có lý do đặc biệt cho màn giảm giá "sập sàn" này nhưng nhiều người tin rằng đây là động thái "dọn kho" của các đại lý nhằm đón phiên bản facelift của Xpander sắp về nước. Trước đó, model này đã ra mắt tại Indonesia với nội thất đẹp hơn, bổ sung phanh tay điện tử cũng như hộp số CTV.

Đối đầu thú vị?

Việc Xpander nhanh chóng giảm giá ngay khi Veloz Cross về nước cũng là một dấu hiệu cho thấy "vị vua" của phân khúc MPV có những lo ngại nhất định trước sự xuất hiện của đối thủ từ Toyota.

Về cơ bản, Veloz Cross sở hữu một số ưu điểm đến từ model mới như thiết kế bắt mắt, nhiều trang bị mới hiện đại cũng như thương hiệu Toyota được nhiều người Việt ưa chuộng. Mức chào bán của xe được xem là "sát ván" so với Mitsubishi Xpander (648 so với 630 triệu đồng).

Tuy nhiên, Xpander không phải không có những lợi thế của mình. Model này giữ vững ngôi vị thống trị thị trường từ năm 2019. Với mức giảm giá hiện tại, Xpander sẽ khiến người dùng phải đắn đo không ít: từ giá bán rẻ hơn, có xe dùng ngay, đồng thời được giảm thêm 50% phí trước bạ cho đến ngày 31/5 theo chính sách chung. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross là xe nhập khẩu nên không có được ưu đãi này.

Nên nhớ Xpander đang là sản phẩm quan trọng bậc nhất của thương hiệu Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Do đó, không dễ để nhà sản xuất này ngồi im nhìn đối thủ vươn lên chiếm lĩnh phân khúc. Do đó, nhiều khả năng Mitsubishi sẽ theo dõi sát diễn biến của thị trường để đưa ra các động thái điều chỉnh phù hợp nhằm tăng tính cạnh tranh cho chiếc MPV của mình, nếu đối thủ thể hiện bất cứ sự vượt trội nào.

Ngoài ra, cũng cần biết rằng Xpander phiên bản mới nhiều khả năng cũng sẽ sớm được đưa về nước. Khi đó, cuộc cạnh tranh ở phân khúc MPV có thể sẽ còn sôi động hơn nữa.

https://cafef.vn/mitsubishi-xpander-giam-gia-ky-luc-toyota-veloz-cross-ban-bia-kem-lac-2022032819545092.chn