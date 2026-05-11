Miu Lê là ai?

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh ngày 5/7/1991, quê gốc Thừa Thiên – Huế, lớn lên tại TP.HCM trong một gia đình Công giáo. Nghệ danh "Miu Lê" được ghép từ tên nhân vật July Miu trong bộ phim đầu tay và họ Lê của cô. Cô từng học tại Trường THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM, và bỏ học giữa chừng năm thứ hai đại học để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Miu Lê có tuổi thơ không dễ dàng. Khi cô lên 5 tuổi, cha sang Canada định cư, và sau khi cô tốt nghiệp cấp 3, mẹ cũng ra nước ngoài. Một mình ở lại Việt Nam từ rất sớm, cô phải tự lập và tự lo cho cuộc sống của mình.

Cơ duyên đến với nghệ thuật xuất phát từ một lớp học người mẫu mà mẹ cô bắt đi để giảm cân và sửa dáng. Tại đây, cô được đạo diễn Lê Hoàng chú ý và mời tham gia phim Thủ tướng , nhưng bộ phim sau đó không được công chiếu. Cơ hội thực sự đến khi cô xuất hiện với vai diễn July Miu trong phim truyền hình Những thiên thần áo trắng (2009) của đạo diễn Lê Hoàng, đánh dấu lần đầu tiên tên tuổi cô được khán giả biết đến.

Sau thời gian đóng phim, Miu Lê chuyển hướng sang ca hát vào năm 2009 dưới sự quản lý của công ty NewGen Entertainment. Những sản phẩm đầu tay như Không gian vắng , Riêng mình em chưa tạo được tiếng vang. Đến cuối năm 2011, sau khi gia nhập Avatar Entertainment và thay đổi hoàn toàn phong cách, cô mới thực sự bứt phá với các ca khúc Em nhớ anh , Ngày xa anh – liên tục leo top các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

Năm 2013 đánh dấu giai đoạn thăng hoa khi bộ ba MV Lặng thầm yêu , Giả vờ nhưng em yêu anh , Em vẫn hy vọng được phát hành, trong đó Giả vờ nhưng em yêu anh trở thành hit bền vững, ghi tên Miu Lê vào danh sách những giọng ca được yêu thích nhất V-pop thời điểm đó.

Năm 2014, cô ra mắt album Quên như chưa từng yêu và tổ chức liveshow lớn đầu tiên mang tên Tôi tỏa sáng cùng Ngô Kiến Huy. Năm 2018, cô trở lại mạnh mẽ với ca khúc Muốn (Wanna) mang âm hưởng Latin-pop pha Synth-pop được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền viết riêng.

Năm 2020, sự kết hợp với nhóm nhạc Da LAB trong ca khúc Gác lại âu lo trở thành hiện tượng âm nhạc, giữ vị trí số 1 YouTube Top Trending Việt Nam trong nhiều tuần liên tiếp. Đến năm 2022, Vì mẹ anh bắt chia tay kết hợp cùng Karik và Châu Đăng Khoa tiếp tục tạo cú nổ lớn: MV hút gần 2 triệu lượt xem chỉ sau hơn 10 tiếng đăng tải, đạt Top 1 trending YouTube và hiện đã vượt 100 triệu lượt xem.

Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đánh giá cao màn thể hiện các ca khúc của Trịnh Công Sơn trong phim của cô. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn gái tôi là sếp , Cô gái đến từ hôm qua , Nắng 2 , Anh thầy ngôi sao (2019) và Chiếm đoạt (2023) dự án điện ảnh đầu tiên của Việt Nam được đài truyền hình KBS Hàn Quốc đầu tư. Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại tiệc trăng máu 8 .

Ngoài ra, Miu Lê còn là giọng lồng tiếng quen thuộc cho nhiều phim hoạt hình quốc tế: Kỷ băng hà 4 , Xì Trum 2 , nhân vật Joy trong Inside Out (2015), và Kỷ băng hà 5 .

Năm 2025, Miu Lê tham gia show truyền hình thực tế Em xinh say hi , gây chú ý với phong cách nhí nhảnh, hài hước và khả năng trình diễn sân khấu ấn tượng, lọt vào top 10 chung cuộc. Ở tuổi 35, cô thẳng thắn chia sẻ rằng năng lượng làm nghề đã khác trước không còn cần chứng minh bản thân, nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc vì đó là nguồn thu nhập duy nhất.

Mới nhất, tháng 4/2026, Miu Lê tái hợp đạo diễn Phan Gia Nhật Linh lần thứ ba trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 bản remake từ siêu phẩm Nhật One Cut of the Dead (2017). Phim công chiếu toàn quốc ngày 24/4/2026 dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Thống nhất, quy tụ dàn diễn viên hùng hậu: Vân Sơn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, cùng loạt khách mời đình đám như Trấn Thành, Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn, Huỳnh Lập.

Trong phim, Miu Lê đảm nhận vai TikToker Chin Chin một người nổi tiếng mạng xã hội được mời lấn sân điện ảnh, diễn xuất gượng gạo và vô tư đến vô duyên. Điều thú vị là cô phải cố tình "diễn dở" theo yêu cầu kịch bản, nhưng bản năng diễn xuất thường khiến cô làm tốt hơn mức cho phép buộc đạo diễn phải liên tục nhắc nhở. Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới với một diễn viên có gần 20 năm trong nghề như Miu Lê.

Hơn 15 năm hoạt động, Miu Lê đã xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt ở cả hai vai trò ca sĩ lẫn diễn viên điều không nhiều nghệ sĩ làm được.