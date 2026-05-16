Mở điều hòa kiểu này, không tác gì " thổi nấm mốc vào phổi": Chuyên gia cảnh báo

TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết môi trường phòng kín, ẩm và ít lưu thông không khí chính là điều kiện thuận lợi để nấm mốc, mạt bụi nhà phát triển mạnh, đặc biệt trong hệ thống điều hòa nhiệt độ không được vệ sinh định kỳ.

Trong quá trình thực tế tham khám bác sĩ đã gặp không ít trường hợp sáng đi làm vẫn khỏe mạnh, nhưng cứ bước vào phòng điều hòa là hắt hơi liên tục, đỏ mũi, tối về lại khò khè, khó thở. Nhiều người nghĩ mình chỉ bị "trúng gió" hoặc viêm mũi thông thường, nhưng thực tế đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang phản ứng với các dị nguyên tồn tại trong không khí.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều người có thói quen ở hàng giờ trong phòng điều hòa với nhiệt độ thấp để tránh oi bức. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trường, nếu thiết bị không được bảo trì đúng cách, điều hòa có thể trở thành nguồn phát tán dị nguyên nguy hiểm cho đường hô hấp.

"Máy điều hòa không được vệ sinh định kỳ chẳng khác nào một chiếc máy thổi bào tử nấm mốc trực tiếp vào mũi và phổi người sử dụng", bác sĩ Trường cảnh báo.

Không chỉ làm mát không khí, điều hòa bẩn còn phát tán bụi mịn chứa mạt bụi nhà và vi nấm – những tác nhân rất dễ kích hoạt phản ứng dị ứng ở người có cơ địa nhạy cảm. Khi tiếp xúc kéo dài, người bệnh có thể gặp các triệu chứng ở mũi, mắt, da và cả đường hô hấp dưới.

Cơ thể đang phát tín hiệu cảnh báo

Theo bác sĩ Trường dị ứng miễn dịch, dị ứng do nấm mốc và mạt bụi nhà thường diễn tiến âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Nhiều người chỉ nghĩ mình bị cảm cúm, viêm mũi thời tiết hoặc do thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Một số dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm:

- Mắt ngứa, đỏ, cộm dù không thiếu ngủ hay làm việc quá lâu trước màn hình;

- Hắt hơi liên tục, ngứa mũi, chảy nước mũi trong hoặc ngạt mũi khi bật điều hòa nhưng giảm rõ khi ra ngoài trời;

- Da nổi mẩn ngứa, mày đay dù không ăn thực phẩm lạ hay dùng thuốc mới;

- Ho khan, khò khè hoặc cảm giác khó thở kéo dài khi ở trong phòng kín.

"Nếu các triệu chứng xuất hiện lặp đi lặp lại trong môi trường có điều hòa, rất có thể cơ thể đang phản ứng với dị nguyên trong không khí", TS.BS Nguyễn Hữu Trường cho biết.

Làm gì để bảo vệ đường hô hấp mùa nắng nóng?

Từ kinh nghiệm điều trị thực tế, bác sĩ Trường khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để hạn chế nguy cơ dị ứng và bệnh lý hô hấp trong mùa hè.

Trong đó, việc vệ sinh điều hòa định kỳ là đặc biệt quan trọng. Người dân không nên đợi đến khi màng lọc bám đầy bụi mới làm sạch, bởi đây là nơi tích tụ nhiều vi nấm và mạt bụi.

Bên cạnh đó, cần tăng lưu thông không khí trong nhà bằng cách mở cửa sổ vào cuối ngày hoặc cuối tuần để đón ánh nắng và không khí tự nhiên, tránh ở liên tục nhiều giờ trong phòng kín.

Khi lau dọn nhà cửa, nên ưu tiên dùng khăn ẩm thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi lông, bởi việc này có thể khiến bụi và nấm mốc phát tán mạnh hơn trong không khí.

TS.BS Nguyễn Hữu Trường nhấn mạnh, người dân không nên chủ quan với các biểu hiện dị ứng kéo dài. Nếu tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè hoặc nổi mẩn tái diễn nhiều lần, cần đi khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển mạn tính, gây khó khăn cho việc điều trị sau này.