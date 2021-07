Mô hình kinh doanh khác biệt tạo nên sự thành công của thương hiệu The Nature Book

Mô hình kinh doanh linh hoạt "O2020"

Theo doanh nhân Nguyễn Thị Thu Huyền, khi đưa thương hiệu mỹ phẩm The Nature Book du nhập vào Việt Nam, The Nature Book đã nhắm đến phân khúc dòng mỹ phẩm quốc dân bởi thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, phù hợp với đại đa số những người dân Việt Nam: Từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến rừng núi hay là các bạn trẻ cho đến những người trung tuổi, những người lớn tuổi, thậm chí có những sản phẩm còn dùng được cho cả nam và nữ.

Để chiếm lĩnh thị trường này, The Nature Book đã đưa ra các mô hình kinh doanh vô cùng linh hoạt, đó là mô hình O2O2O, tức là "Online to offline to online" - kết hợp cả kinh doanh online và offline. Chính vì vậy, khi đại dịch covid 19 làm ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp thì mỹ phẩm quốc dân The Nature Book vẫn có một sức sống rất mạnh mẽ và lan tỏa đến mọi vùng miền trên tổ quốc.

Cửa hàng nhượng quyền – Sân chơi đẳng cấp thu hút nhà đầu tư

The Nature Book đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu thông quan mô hình kinh doanh cửa hàng nhượng quyền. Đây là một sân chơi mang tính đẳng cấp. Ở mô hình kinh doanh này, The Nature Book tìm kiếm những nhà đầu tư mở hẳn một cửa hàng khang trang, to đẹp trên các mặt phố, chuyên bán sản phẩm của The Nature Book. Đáng chú ý là mô hình đầu tư này, đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Theo bà Huyền, nguyên nhân là do The Nature Book đã có một thương hiệu có đủ giá trị và sức hút với người tiêu dùng. Ở đây uy tín và giá trị cho đi là những thứ dẫn đầu. Không có uy tín, không có thương hiệu các bạn không bao giờ có thể tham gia vào sân chơi của cửa hàng nhượng quyền được.

"Để thành công với mô hình cửa hàng nhượng quyền thì chất lượng sản phẩm là yếu tố kiên quyết. The Nature Book được biết đến có nguồn gốc thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, công nghệ đặc quyền từ nhà máy của chúng tôi tại Hàn Quốc. Thứ 2 là các chiến lược marketing, các chiến lược chăm sóc khách hàng để gắn kết khách hàng. Đặc biệt là các kế hoạch chiến lược kinh doanh được sự ủng hộ đông đảo của đại lý cũng như các khách hàng. Cuối cùng là tỷ lệ tái mua của khách hàng đối với The Nature Book là vô cùng cao. Việc những người sử dụng đã mua, đã trải nghiệm và có những cảm nhận tốt về sản phẩm thường họ để lại những phản hồi tích cực đồng thời giới thiệu cho người thân, bạn bè của mình và vô tình giúp cho The Nature Book lan toả đi rất nhiều. Ngoài ra, The Nature Book luôn luôn khuyến khích các những khách hàng của mình đã trải nghiệm tốt sản phẩm của chúng tôi rồi, đã giới thiệu được cho nhiều người và họ có những feedback tốt như bạn thì bạn hãy trở thành đại lý của chúng tôi để cung cấp những sản phẩm tốt đến mạng lưới xung quanh các bạn nhiều hơn nữa", bà Huyền cho hay.

Với các làm như vậy, The Nature Book đã có cái kết nối mật thiết với khách hàng. Dần dần những khách hàng thân thiết của hãng trở thành những cánh tay nối dài của The Nature Book phân phối sản phẩm thương hiệu đến mọi nơi.

Lợi ích khi trở thành cửa hàng nhượng quyền của The Nature Book

Lợi ích to lớn nhất khi hợp tác trở thành cửa hàng nhượng quyền của The Nature Book đó chính là được kinh doanh với tập đoàn uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm. Điều thứ 2 bạn nhận được đó là thừa hưởng trọn vẹn thành quả của họ thông qua những sản phẩm họ đã có như thương hiệu mỹ phẩm, truyền thông. Thứ 3, được đào tạo về kiến thức bán hàng, kiến thức sản phẩm từ những chuyên gia hàng đầu. Và điều cuối cùng là được hỗ trợ toàn diện chiến lược kinh doanh để rút ngắn con đường đến thành công.

Ngoài đó, The Nature Book còn hỗ trợ các cửa hàng nhượng quyền về mặt hình ảnh và truyền thông khi khai trương cửa hàng, chương trình soi da, những chính sách thưởng tháng quý, năm vô cùng hấp dẫn. Chẳng hạn như chương trình doanh nhân vàng năm 2020, thưởng SH, ô tô cho các đại lý. CÙng với đó là các chương trình du lịch trong và ngoài nước….

Các sản phẩm của The Nature Book đều có phiếu bảo hành da trị giá 20 triệu đồng do công ty cung cấp và trực tiếp chịu trách nhiệm, do đó khi kinh doanh cửa hàng nhượng quyền các bạn có thể hoàn toàn yên tâm.

Ngày nay, nhu cầu làm đẹp không còn gói gọn trong phân khúc khách hàng là nữ giới, nhu cầu này đã mở rộng ra ở nhiều lứa tuổi và mọi giới tính. Tại Việt Nam chưa có nhiều thương hiệu nhượng quyền mỹ phẩm Hàn Quốc, do đó đây là thị trường màu mỡ và dự báo sẽ trở thành xu hướng kinh doanh dẫn đầu trong nhiều năm tới. Vì vậy mô hình Nhượng quyền của The Nature Book đây sẽ là hướng đi mới trong nhượng quyền kinh doanh khi mà các bạn muốn đầu tư sinh lời.