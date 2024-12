Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, rửa tiền liên quan TikToker Mr Pips

Ngày 9/12, bên lề kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hà Nội, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hà Nội mở rộng, điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, còn gọi TikToker Mr Pips).

Theo vị này, trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã quyết định phê chuẩn khởi tố bị can Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền". Sau khi tiếp nhận điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm một số bị can khác.

Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips)

"Nhóm đối tượng này tổ chức lừa đảo theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, khi nạn nhân bị lùa vào là không rút ra được. Đến nay cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm các nạn nhân để đi đến kết luận cuối cùng" - vị lãnh đạo này nói.

Về những người bị khởi tố, vị này cho biết Công an TP Hà Nội sẽ sớm tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về sự việc.

Như đã đưa tin, Viện KSND TP Hà Nội đang phối hợp với Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện, tổng số tài sản lực lượng chức năng thu giữ và phong tỏa của các đối tượng khoảng hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips; SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam) nổi tiếng bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Tiktok và Youtube.