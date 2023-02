Mổ xẻ doanh thu 4,3 tỷ USD năm 2022 của Vingroup: Tỷ trọng doanh thu ngoài bán BĐS tăng mạnh, ô tô đóng góp hơn nửa tỷ USD

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 vừa công bố, Tập đoàn Vingroup đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 41.168 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử.

Khấu trừ các chi phí, Vingroup lãi trước thuế 3.955 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ 6.568 tỷ đồng trong quý 4/2021. Lãi sau thuế là 410 tỷ đồng và lãi ròng của công ty mẹ là 1.559 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, VIC ghi nhận doanh thu thuần đạt 101.523 tỷ đồng (tương đương hơn 4,3 tỷ USD), giảm 19% và lãi ròng 8.352 tỷ đồng, trái ngược với kết quả lỗ 2.514 tỷ đồng trong năm 2021.

Xét về cơ cấu doanh thu, kinh doanh chuyển nhượng bất động sản vẫn là mảng mang về doanh thu lớn nhất cho Vingroup. Trong năm 2022, kinh doanh chuyển nhượng BĐS mang về 54.861 tỷ đồng doanh thu thuần, chiếm 54% doanh thu thuần cả năm, tuy vậy chỉ bằng 69% của cùng kỳ năm trước.

Lý do doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm là do Vingroup thực hiện giao dịch bán buôn (thông qua chuyển nhượng cổ phần) do vậy được ghi nhận là doanh thu tài chính.

Năm 2022, Vinhomes năm 2022 đã lần lượt ra mắt hai đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown, mang lại cho công ty con của Vingroup doanh số bán hàng kỷ lục 128.200 tỷ đồng.

Mảng sản xuất đóng góp tỷ trọng lớn thứ hai cho doanh thu của Vingroup trong năm, đạt 12.604 tỷ đồng. Trong năm qua, VinFast đã bán ra thị trường 24.000 ô tô, trong đó có 7.400 xe ô tô điện. Đối với xe máy điện, VinFast bàn giao tổng cộng hơn 60.000 xe trong năm 2022, bảo toàn thị phần top 1 ở thị trường trong nước.

Con số này giảm 27% so với cùng kỳ do VinFast đã dừng kinh doanh ô tô chạy xăng vào hồi tháng 7/2022.

Ở chiều trái ngược, các mảng hoạt động kinh doanh khác đều ghi nhận kết quả khởi sắc hơn. Cụ thể:

Cho thuê bất động sản đầu tư mang về 8.112 tỷ đồng (+41%, chiếm 8%); Dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí mang về 7.532 tỷ đồng (+116%, chiếm 7%); Y tế mang về 4.480 tỷ đồng (+55%, chiếm 4%); Giáo dục mang về 3.760 tỷ đồng (+66%, chiếm 4%) và Khác mang về 15.070 tỷ đồng (chiếm 15%).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên doanh thu bệnh viện và giáo dục đạt tỷ trọng doanh thu 4%. Trước kia, hai mảng này thường chỉ chiếm dưới 2% doanh thu Vingroup.

Có thể thấy, đã xuất hiện sự chuyển dịch mới về cơ cấu doanh thu của Vingroup khi tỷ trọng của mảng cho thuê bất động sản, bệnh viện và giáo dục đều đồng loạt lên mức đỉnh từ trước đến nay.

Năm 2022, lượng khách đến các trung tâm thương mại của Vingroup tăng 93% so với năm 2021 và dần hồi phục về mức trước dịch Covid-19. Sự hồi phục mạnh này giúp cho Vincom Retail ghi nhận 7.309 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.735 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, du lịch mở cửa, hoạt động của Vinpearl cũng phục hồi theo diễn biến của thị trường chung. Tổng số đêm phòng bán năm 2022 đạt gần 1,3 triệu phòng, tăng 60% so với năm 2021, chủ yếu phục hồi ở khu vực Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng và Quảng Nam.

