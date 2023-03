MOG và Citek công bố vận hành chính thức hệ thống ERP Oracle NetSuite

Martech và Fintech là một trong những lĩnh vực kinh tế nổi bật, được đánh giá có tốc độ tăng trưởng nhanh, thị trường thay đổi liên tục tại Việt Nam và khu vực, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn với doanh nghiệp trong ngành. Để tồn tại và phát triển, yêu cầu tiên quyết là doanh nghiệp Martech và Fintech phải liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, cập nhật xu hướng mới nhất, song hành cùng công tác quản trị doanh nghiệp hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.



Là doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ, MOG đã ra quyết định mang tính chiến lược là ứng dụng hệ thống quản trị tiên tiến trên nền tảng Cloud ERP Oracle NetSuite vào vận hành, nhằm hỗ trợ MOG phát triển bền vững và hiện thực hoá mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Chỉ sau 4 tháng tư vấn và triển khai bởi đối tác Citek, hệ thống NetSuite đã vận hành chính thức tại MOG với các module (phân hệ) và quy trình chính: kế toán tài chính, kế toán quản trị, chuẩn hóa dữ liệu và danh mục vận hành, tích hợp sản phẩm, tích hợp hợp đồng điện tử, xây dựng hệ thống báo cáo, chỉ số tài chính, dashboard hỗ trợ vận hành và quản trị.

Ông Trần Anh Dũng - Chủ tịch MOG phát biểu tại sự kiện vận hành chính thức.

Đánh giá hiệu quả hệ thống, Ông Trần Anh Dũng - chủ tịch MOG Group cho biết: "Với NetSuite, dữ liệu của chúng tôi được hiển thị trực quan, chúng tôi dễ dàng quản lý thông tin và ra quyết định nhanh chóng. Hệ thống giúp MOG giảm đáng kể thời gian hoàn thành công việc và gia tăng hiệu suất đầu ra. Chúng tôi hy vọng nền tảng NetSuite sẽ là nền móng mới, đầy mạnh mẽ và linh hoạt cho chặng đường tiếp theo của MOG và các đơn vị thành viên".



NetSuite hỗ trợ MOG tối ưu hóa quy trình vận hành, thúc đẩy quản trị minh bạch, hiệu quả với dữ liệu được cập nhật chính xác, tức thời (real-time), mọi lúc mọi nơi. Ở giai đoạn tiếp theo, MOG sẽ tiếp tục triển khai hệ thống Oracle NetSuite tại các đơn vị thành viên.

Ông Phạm Quang Chiến - Phó TGĐ Citek (bên phải) chia sẻ về dự án.

"Với chiến lược phát triển đúng đắn, MOG đã đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng và mang lại những giá trị lớn cho khách hàng trong và ngoài nước. Hiệu quả đạt được từ hệ thống sẽ là sự hỗ trợ đắc lực để MOG hiện thực hóa mục tiêu, phát triển thêm nhiều giải pháp công nghệ đột phá, mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng và đóng góp tích cực vào nền kinh tế Fintech, Martech của Việt Nam". Ông Phạm Quang Chiến - Phó TGĐ Citek chia sẻ tại sự kiện.



Về MOG Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ MOG là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực MarTech và FinTech tại Việt Nam, cung cấp Marketing Platform giúp hàng ngàn doanh nghiệp tiếp cận được với khách hàng của mình. Trong 10 năm tới MOG tập trung vào 3 bài toán lớn, cũng là 3 trụ cột chiến lược chính: Growing better, Financing better và Consuming better.

Các sản phẩm của MOG được biết đến và sử dụng rộng rãi, có thể kể đến ACCESSTRADE - nền tảng Affiliate Marketing quy mô và uy tín hàng đầu Việt Nam & SEASIA, kết nối với 1.000 doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá sản phẩm/dịch vụ (Advertiser) và mạng lưới 1.500.000 đối tác tiếp thị sở hữu kênh online quảng bá sản phẩm/ dịch vụ trên khắp Việt Nam (Publisher), giúp tăng trưởng doanh thu bền vững cho các bên tham gia trên cơ sở Win-Win.

Về Oracle NetSuite

Oracle NetSuite là giải pháp ERP True Cloud hàng đầu thế giới, được ứng dụng bởi 33.000 doanh nghiệp toàn cầu. Oracle NetSuite gồm bộ giải pháp được xây dựng dựa trên "Best Practices" theo từng "Industry", cung cấp các quy trình và chức năng để tổng hợp, đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin vào một hệ thống duy nhất, phục vụ nhu cầu đa dạng cho từng loại hình doanh nghiệp: Thương mại Dịch vụ, Bán lẻ, Sản xuất, Phân phối,…

Với thời gian triển khai nhanh chóng, Oracle NetSuite vận hành hoàn toàn trên nền tảng điện toán đám mây, đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt và kết nối với các hệ thống khác thông qua giao thức APIs,… giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 40% đến hơn 60% chi phí triển khai ERP.

Về Citek

Công ty Cổ phần Công nghệ Citek là doanh nghiệp tư vấn và triển khai nhiều bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện ERP (Oracle NetSuite & SAP), giải pháp CRM Salesforce, các giải pháp MES, Data Warehouse, Data Collection, IBP, Business Planning, Business Intelligence,…

Citek đạt được sự tín nhiệm của 85 công ty uy tín trong và ngoài nước như: KCN Việt Nam, Vipep, Mutosi, Namilux, Dược Nanogen, Tập đoàn Hòa Phát, Gelex Electric, Cadivi, Thibidi, Eurowindow, Tập đoàn Lộc Trời, Diana-Unicharm, Maison, Honda Việt Nam, Uniben, Ajinomoto, Gỗ An Cường,...