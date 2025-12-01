Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025: Thị trường chờ gì khi 1 tuần NHTW 'im hơi lặng tiếng'?

01-12-2025 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025: Thị trường chờ gì khi 1 tuần NHTW 'im hơi lặng tiếng'?

Tuần này, mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư sẽ là dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Thị trường chính thức bước vào tháng cuối cùng của năm 2025. Nhà đầu tư hiện kỳ vọng một giai đoạn ổn định hơn sau tháng 11 biến động. Nasdaq Composite tháng vừa qua đã bị mất chuỗi tăng 7 tháng. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 hiện chỉ cách mức kỷ lục 1%.

Tuần giao dịch vừa qua khép lại với chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Tuần lễ bị rút ngắn do có ngày nghỉ Lễ Tạ ơn. Dù đứt mạch tăng theo tháng, Nasdaq cũng chỉ còn cách mức đỉnh khoảng 3%. Chỉ số Dow Jones cũng cách mức kỷ lục chưa đến 2%.

Tuy vậy, giao dịch trong tháng 11 không hề êm ả. Lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng AI gây sức ép lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cổ phiếu Meta giảm 13% trong một tháng qua. Nvidia giảm khoảng 8%. Oracle mất gần 30%.

Riêng Google là ngoại lệ. Cổ phiếu tăng khoảng 20% nhờ báo cáo lợi nhuận khả quan, phản ứng tích cực với mô hình Gemini 3 và thông tin trong tuần qua về thỏa thuận chip AI trị giá hàng tỷ USD với Meta.

Tuần này, trọng tâm của nhà đầu tư là dự báo khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Giới đầu tư hiện kỳ vọng 86,9% khả năng Fed giảm 0,25 điểm phần trăm.

Fed đã bước vào giai đoạn “im lặng” từ cuối tuần trước. Thị trường sẽ trải qua khoảng 10 ngày yên ắng trước khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed họp vào ngày 9-10/12.

Trong tuần qua, truyền thông cũng đưa tin chính quyền ông Trump đang tiến gần hơn đến việc chọn ứng viên thay Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, được xem là người tiềm năng hàng đầu.

Lịch công bố các số liệu kinh tế Mỹ đang dần trở lại bình thường sau 43 ngày chính phủ đóng cửa khiến việc thu thập dữ liệu bị gián đoạn. Tuần này sẽ có các báo cáo của khối tư nhân về hoạt động sản xuất, dịch vụ và báo cáo việc làm hàng tháng của công ty ADP.

Về kết quả kinh doanh, nhóm bán lẻ gồm Dollar Tree, Dollar General và Five Below sẽ công bố báo cáo. Với nhóm công nghệ, kết quả kinh doanh của Salesforce và CrowdStrike sẽ là tâm điểm.

Theo Yahoo Finance﻿

Phe 'diều hâu' và 'bồ câu' tại Fed liên tục tranh cãi: Đây là những dấu hiệu cho thấy bên nào thắng thế trong quyết định hạ lãi suất vào tháng 12

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng minh thân cận của Mỹ tuyên bố thẳng: Nhất quyết không từ bỏ năng lượng Nga, dầu khí của Moscow là cực kỳ quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia

Đồng minh thân cận của Mỹ tuyên bố thẳng: Nhất quyết không từ bỏ năng lượng Nga, dầu khí của Moscow là cực kỳ quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia Nổi bật

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ Nổi bật

Một nhân vật quyền lực vắng mặt trong các buổi hòa đàm Ukraine - Nga, cấp dưới "chiếm" tâm điểm

Một nhân vật quyền lực vắng mặt trong các buổi hòa đàm Ukraine - Nga, cấp dưới "chiếm" tâm điểm

07:33 , 01/12/2025
Phe 'diều hâu' và 'bồ câu' tại Fed liên tục tranh cãi: Đây là những dấu hiệu cho thấy bên nào thắng thế trong quyết định hạ lãi suất vào tháng 12

Phe 'diều hâu' và 'bồ câu' tại Fed liên tục tranh cãi: Đây là những dấu hiệu cho thấy bên nào thắng thế trong quyết định hạ lãi suất vào tháng 12

07:03 , 01/12/2025
Số người thiệt mạng tại đám cháy Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng, các thi thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi

Số người thiệt mạng tại đám cháy Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng, các thi thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi

20:25 , 30/11/2025
Phát minh ‘hẹn giờ’ cho nhựa tự phân huỷ làm chấn động giới khoa học, tiềm năng giải quyết vấn đề hóc búa bậc nhất hành tinh

Phát minh ‘hẹn giờ’ cho nhựa tự phân huỷ làm chấn động giới khoa học, tiềm năng giải quyết vấn đề hóc búa bậc nhất hành tinh

19:15 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên