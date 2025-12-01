Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025: Thị trường chờ gì khi 1 tuần NHTW 'im hơi lặng tiếng'?

Thị trường chính thức bước vào tháng cuối cùng của năm 2025. Nhà đầu tư hiện kỳ vọng một giai đoạn ổn định hơn sau tháng 11 biến động. Nasdaq Composite tháng vừa qua đã bị mất chuỗi tăng 7 tháng. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 hiện chỉ cách mức kỷ lục 1%.

Tuần giao dịch vừa qua khép lại với chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Tuần lễ bị rút ngắn do có ngày nghỉ Lễ Tạ ơn. Dù đứt mạch tăng theo tháng, Nasdaq cũng chỉ còn cách mức đỉnh khoảng 3%. Chỉ số Dow Jones cũng cách mức kỷ lục chưa đến 2%.

Tuy vậy, giao dịch trong tháng 11 không hề êm ả. Lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng AI gây sức ép lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cổ phiếu Meta giảm 13% trong một tháng qua. Nvidia giảm khoảng 8%. Oracle mất gần 30%.

Riêng Google là ngoại lệ. Cổ phiếu tăng khoảng 20% nhờ báo cáo lợi nhuận khả quan, phản ứng tích cực với mô hình Gemini 3 và thông tin trong tuần qua về thỏa thuận chip AI trị giá hàng tỷ USD với Meta.

Tuần này, trọng tâm của nhà đầu tư là dự báo khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Giới đầu tư hiện kỳ vọng 86,9% khả năng Fed giảm 0,25 điểm phần trăm.

Fed đã bước vào giai đoạn “im lặng” từ cuối tuần trước. Thị trường sẽ trải qua khoảng 10 ngày yên ắng trước khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed họp vào ngày 9-10/12.

Trong tuần qua, truyền thông cũng đưa tin chính quyền ông Trump đang tiến gần hơn đến việc chọn ứng viên thay Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, được xem là người tiềm năng hàng đầu.

Lịch công bố các số liệu kinh tế Mỹ đang dần trở lại bình thường sau 43 ngày chính phủ đóng cửa khiến việc thu thập dữ liệu bị gián đoạn. Tuần này sẽ có các báo cáo của khối tư nhân về hoạt động sản xuất, dịch vụ và báo cáo việc làm hàng tháng của công ty ADP.

Về kết quả kinh doanh, nhóm bán lẻ gồm Dollar Tree, Dollar General và Five Below sẽ công bố báo cáo. Với nhóm công nghệ, kết quả kinh doanh của Salesforce và CrowdStrike sẽ là tâm điểm.

Theo Yahoo Finance﻿