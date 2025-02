Mọi ánh mắt đổ dồn về báo cáo lạm phát Mỹ và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước quốc hội trong tuần này: Manh mối cho động thái tiếp theo về lãi suất của NHTW

Trong tuần đầu tiên của tháng 2, các nhà đầu tư đã xem xét báo cáo kinh doanh từ các công ty công nghệ lớn, báo cáo việc làm tháng 1 và các thông tin cập nhật liên tục về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump.

Báo cáo việc làm công bố tuần trước cho thấy thị trường lao động tiếp tục có dấu hiệu phục hồi. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm, tiền lương tăng cao và việc làm tháng 12 được điều chỉnh tăng cho thấy thị trường lao động Mỹ khép lại năm 2024 với nền tảng tốt.

Điều này khiến các nhà kinh tế lập luận rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. “Dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động đã lấy lại được đà tăng trưởng. Điều này cho thấy rủi ro đã giảm, do đó Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có thể chờ xem dữ liệu lạm phát quý 1 và chính sách kinh tế diễn ra như thế nào trước khi có hành động tiếp theo đối với lãi suất quỹ liên bang”, chuyên gia kinh tế cấp cao Sarah House của Wells Fargo cho biết.

Trong tuần này, báo cáo lạm phát của Mỹ sẽ trở thành tâm điểm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12/2. Các nhà kinh tế Phố Wall dự kiến CPI tháng 1 sẽ ghi nhận lạm phát toàn phần tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, không đổi so với tháng trước. Trên cở sở hàng tháng, giá cả dự kiến sẽ tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,4% trong tháng 12.

Trong khi đó, các nhà kinh tế dự đoán CPI lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động) của tháng 1 sẽ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 3,2% của tháng 12. Mức tăng CPI lõi hàng tháng dự kiến đạt 0,3%, cao hơn mức 0,2% của tháng trước.

CPI lõi và PCE lõi của Mỹ qua các năm.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm hoãn áp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Mexico và Canada. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn là một câu hỏi lớn. Các nhà đầu tư đang tranh luận về rủi ro tiềm tàng của thuế quan đối với lạm phát và sau đó là chính sách tiền tệ.

Trong một nghiên cứu, Giám đốc đầu tư Rick Rieder của BlackRock Global Fixed Income cho biết phải có hai báo cáo việc làm yếu nữa mới có thể thúc đẩy Fed tiếp tục cân nhắc cắt giảm lãi suất. Nhưng những rủi ro xung quanh chính sách của ông Trump đã làm rối tung những dự đoán này.

Ông viết: "Trong khi chúng tôi và Fed đang tập trung vào các báo cáo việc làm (và lạm phát), chúng tôi cũng phải theo dõi chặt chẽ tin tức, sau đó là những tác động xung quanh các sự kiện này, để biết được thời điểm Fed và các hoạch định có thể tự tin hạ lãi suất xuống gần mức trung lập trong dài hạn".

Ngoài báo cáo lạm phát, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ có hai phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào ngày 11-12/2. Ông có thể sẽ tập trung vào lãi suất và môi trường kinh tế hiện tại.

Ông Powell xuất hiện trước Quốc hội sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất vào tháng 1 thay vì cắt giảm lãi suất như ba cuộc họp trước đó. Các nhà hoạch định cho rằng quyết định này dựa trên tình hình thị trường việc làm vững chắc và lo ngại về lạm phát gia tăng. Chủ tịch Fed New York - John Williams và Chủ tịch Fed Atlanta - Raphael Bostic dự kiến cũng sẽ phát biểu trong tuần này.

Theo Yahoo Finance, Investopedia