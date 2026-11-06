Món ăn Ronaldo rất mê nhưng KHÔNG dám ăn mỗi ngày!

Ngày 5/11/2026, Cristiano Ronaldo thông báo sẽ khép lại hành trình khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sau đợt tập trung tháng 11. Quyết định này đánh dấu dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp kéo dài 23 năm, với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng cho đội tuyển.

Cristiano Ronaldo tuyên bố chính thức rời tuyển Bồ Đào nha vào ngày 5/11/2026

Trong bài viết tri ân đăng cùng ngày, FIFA không chỉ điểm lại những cột mốc trên sân cỏ mà còn chia sẻ một số chi tiết thú vị về đời tư của siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhờ vậy, nhiều fan hâm mộ giờ mới biết món ăn Ronaldo yêu thích nhất là Bacalhau à Brás, một món cá tuyết nổi tiếng trong ẩm thực Bồ Đào Nha.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về món mình thích nhất, "siêu sao bóng đá" gọi tên Bacalhau à Brás. Anh còn hào hứng khuyên người xem tìm kiếm trên Google để vừa học thêm tiếng Bồ Đào Nha, vừa biết món ăn mà mình yêu thích.

Bacalhau à Brás thường xuất hiện trong các bữa ăn gia đình của "siêu sao bóng đá" Ronaldao

Sở thích này thực tế đã được đầu bếp Hélio Loureiro tiết lộ từ nhiều năm trước. Ông từng tham gia phục vụ đội tuyển Bồ Đào Nha trong gần 20 năm và cho biết Bacalhau à Brás là món Ronaldo đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên, vị đầu bếp cũng lưu ý đây không phải món nên thưởng thức mỗi ngày, bởi khoai tây chiên và trứng khiến món ăn có hàm lượng năng lượng khá cao. Nhất là với những vận động viên cần kiểm soát cân nặng, thể lực như Ronaldo.

Món cá tuyết đặc sản Bồ Đào Nha có gì?

Bacalhau à Brás là món ăn gắn liền với ẩm thực Lisbon, thường được chế biến từ cá tuyết muối đã ngâm cho bớt mặn, khoai tây thái sợi, hành tây, trứng, dầu ô liu, ô liu đen và rau mùi tây.

Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở sự kết hợp tưởng chừng đơn giản nhưng khá hài hòa. Cá tuyết được gỡ xương, xé thành từng miếng nhỏ rồi xào cùng hành tây. Khoai tây được thái thành sợi mỏng và chiên vàng. Sau đó, người nấu trộn các nguyên liệu với trứng đánh tan, đảo nhẹ để trứng vừa chín tới, bám quanh từng sợi cá và khoai tây. Món ăn thường được hoàn thiện bằng ô liu đen và rau mùi tây.

Khi thưởng thức, thực khách có thể cảm nhận vị mặn thơm đặc trưng của cá tuyết, vị bùi của khoai tây, độ béo mềm của trứng và hương thơm từ dầu ô liu, hành tây. Món ăn có thể không cầu kỳ về nguyên liệu, nhưng lại đủ đậm đà để trở thành một trong những cách chế biến cá tuyết được yêu thích tại Bồ Đào Nha.

Bacalhau à Brás là món cá tuyết nổi tiếng tại Bồ Đào Nha

Dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe từ món ăn Ronaldo yêu thích

Sự kết hợp giữa cá tuyết, trứng, khoai tây và dầu ô liu không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng cho Bacalhau à Brás mà còn mang đến nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Mỗi nguyên liệu đảm nhiệm một vai trò dinh dưỡng riêng, từ cung cấp protein, vitamin đến năng lượng cho các hoạt động hằng ngày. Nổi bật như:

1. Cung cấp protein

Cá tuyết là loại cá nạc, tương đối ít chất béo nhưng giàu protein. Theo dữ liệu của USDA, 100g cá tuyết Đại Tây Dương đã nấu chín cung cấp khoảng 22,8g protein. Đây là dưỡng chất cần thiết cho quá trình xây dựng, duy trì và sửa chữa cơ bắp, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa trong cơ thể.

2. Bổ sung vitamin B12

Cá tuyết và trứng đều cung cấp vitamin B12, vi chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu, tổng hợp DNA và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Việc bổ sung đủ vitamin B12 thông qua thực phẩm đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ thiếu hụt dưỡng chất này.

3. Cung cấp selenium hỗ trợ tuyến giáp

Cá tuyết giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lơih ích cho sức khỏe

Cá tuyết còn chứa selenium, khoáng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa hormone tuyến giáp, hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tổn thương do oxy hóa. Cá và các loại hải sản là những nguồn selenium quen thuộc trong chế độ ăn.

4. Trứng bổ sung choline cho não bộ

Trứng trong món ăn không chỉ tạo độ béo mềm mà còn cung cấp choline. Dưỡng chất này tham gia cấu tạo màng tế bào và sản xuất acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến trí nhớ, tâm trạng và khả năng kiểm soát cơ bắp.

5. Khoai tây và dầu ô liu cung cấp năng lượng

Khoai tây chứa carbohydrate, giúp cơ thể có năng lượng cho các hoạt động hằng ngày, đồng thời cung cấp kali và một số vi chất khác. Trong khi đó, dầu ô liu chứa chất béo không bão hòa đơn, có lợi khi được sử dụng thay thế một phần chất béo bão hòa trong chế độ ăn. Tuy nhiên, lượng dầu sử dụng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến tổng năng lượng của món Bacalhau à Brás.

Những ai nên chú ý khi ăn Bacalhau à Brás?

Lý do đầu bếp Hélio Loureiro cho rằng món ăn này không phù hợp để xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày nằm ở cách chế biến. Khoai tây chiên kết hợp với trứng và dầu ô liu có thể khiến tổng năng lượng của một khẩu phần tăng lên đáng kể. Ăn thường xuyên với khẩu phần lớn, trong khi ít vận động, có thể khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Một điểm khác cần chú ý là cá tuyết truyền thống thường được bảo quản bằng cách ướp muối và phơi khô. Dù cá đã được ngâm để giảm độ mặn trước khi chế biến, lượng natri còn lại vẫn có thể thay đổi tùy cách xử lý. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5g muối. Ăn quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh thận.

Ăn kèm với rau củ quả là một trong những cách giúp món ăn yêu thích của Ronaldo lành mạnh hơn với sức khỏe

Vì vậy, người bị tăng huyết áp, mắc bệnh thận mạn hoặc đang phải kiểm soát lượng muối trong khẩu phần nên chú ý khi lựa chọn món ăn này. Người cần giảm cân cũng nên cân nhắc khẩu phần và tần suất thưởng thức.

Để món ăn nhẹ nhàng hơn, có thể ngâm cá tuyết đúng cách, thay nước nhiều lần để giảm muối, hạn chế lượng dầu khi chế biến và chuyển sang nướng hoặc dùng nồi chiên không dầu với khoai tây. Thêm rau củ và tăng lượng nước uống cũng là cách giúp bữa ăn cân đối hơn.

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