Một cá nhân chi hơn trăm tỷ trở thành cổ đông lớn của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV)

Ông Phạm Đình Thắng vừa thông báo đã mua vào 9,5 triệu cổ phiếu HHV, tương ứng tỷ lệ 3,09% vốn của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV) trong phiên giao dịch ngày 18/1. Sau giao dịch, cá nhân này đã nâng mức sở hữu lên 17,31 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,62% vốn) và trở thành cổ đông lớn của HHV.



Ước tính theo thị giá HHV đóng cửa ngày diễn ra giao dịch 18/1 (12.650 đồng/cổ phiếu), ước tính ông Thắng đã phải chi ra khoảng hơn 120 tỷ đồng cho giao dịch trên.

Chiều ngược lại, CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đã đăng ký bán ra gần 41,8 triệu cổ phiếu, tương đương 13,57% vốn của HHV với mục đích huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc từ ngày 16/1 đến 14/2/2023.

Hải Thạch B.O.T hiện đang là cổ đông lớn nhất tại HHV nắm giữ gần 103,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 33,68% vốn). Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm sở hữu xuống còn 61,9 triệu cổ phiếu HHV, tương đương tỷ lệ sở hữu 20,11%.

Về người có liên quan, ông Võ Thụy Linh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Hải Thạch B.O.T hiện đang là thành viên HĐQT của HHV. Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Hùng – thành viên HĐQT của Hải Thạch B.O.T đang là Phó Chủ tịch HĐQT của HHV. Hai người liên quan đều không trực tiếp nắm giữ cổ phiếu HHV tuy nhiên ông Võ Thụy Linh đang là người đại diện vốn của Hải Thạch B.O.T tại HHV..

Các biến động trong cơ cấu cổ đông diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HHV đang có nhịp tăng mạnh theo sóng đầu tư công. Cổ phiếu này tăng gấp đôi trong giai đoạn từ đáy giữa tháng 11 đến cuối tháng 1 vừa qua trước khi quay đầu điều chỉnh. HHV hiện đang giao dịch quanh mức 12.350 đồng/cổ phiếu, cao hơn 84% so với đáy nhưng vẫn thấp hơn 56% so với đỉnh cách đây một năm.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt 616 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm 89% trong khi chi phí tăng 18% so với quý 4/2021. Kết quả, HHV lãi ròng xấp xỉ 75 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2022, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.095 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Mảng thu phí BOT chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu, tăng trưởng mạnh nhất với gần 18%. Sau khi trừ chi phí, HHV lãi ròng 315 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021 nhưng mới thực hiện được khoảng 70% kế hoạch lợi nhuận.

Theo giải trình từ phía HHV, tình hình thị trường năm qua gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp như khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu; giá nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao; công tác bù giá/điều chỉnh giá chưa được chủ đầu tư thực hiện kịp thời; lãi suất ngân hàng liên tục tăng và hết nguồn cung tín dụng... Công ty dù đã tiết giảm chi phí và đảm bảo tiến độ công việc, nhưng các yếu tố thị trường vẫn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.