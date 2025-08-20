Một cá nhân cho Vinahud vay hơn 900 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Vinahud (MCK: VHD) mới đây đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn.

Cụ thể, Vinahud được ông Bùi Thành Công cho vay hơn 906,5 tỷ đồng với lãi suất cho vay 4%/năm; thời hạn vay là 6 tháng.

HĐQT giao ông Trương Quang Minh- Chủ tịch HĐQT toàn quyền chủ trì thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận, quyết định các điều khoản, điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ, biên bản đối trừ và các tài liệu liên quan đến giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

Ngoài hợp đồng vay vốn, Vinahud cũng đã ký kết hợp tác kinh doanh (Vinahud là bên nhận vốn hợp tác) với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends và Công ty CP Mê Linh Homes (Mê Linh Homes) với số tiền hợp tác lần lượt là 358 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Nội dung hợp tác là thực hiện, phát triển các hoạt động đã đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, cả Đầu tư và Xây dựng Friends và Mê Linh Homes đều là doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với Vinahud.

Mê Linh Homes được thành lập vào tháng 7/2020, với tên gọi band đầu là Công ty CP R&H Contruction; đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 300 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Công ty CP Tập đoàn R&H (70%), ông Trương Quang Minh (20%) và bà Phạm Thị Hạnh (10%). Ông Trương Quang Minh là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 12/2020, R&H Contruction tăng vốn lên 1.100 tỷ đồng. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 8/2022, ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1985) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật thay ông Trương Quang Minh.

Tháng 2/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP VNC Contruction và đến tháng 12/2024, đổi thành Công ty CP Mê Linh Homes như hiện tại.

Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất, bà Phạm Thị Hạnh (SN 1977) là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Mê Linh Homes.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Vinahud, ông Trương Quang Minh đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Mê Linh Homes.

Cũng theo báo cáo này, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Friends là công ty con do Vinahud sở hữu 100% vốn (tại ngày 30/6/2025). Khoản đầu tư của Vinahud vào Đầu tư Xây dựng Friends tính đến cuối quý II/2025 là gần 1.475 tỷ đồng.

Ông Phan Anh Tuấn- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Vinahud, đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Đầu tư Xây dựng Friends. Còn ghế Tổng Giám đốc do bà Phạm Thị Hạnh- Chủ tịch HĐQT Mê Linh Homes, đảm nhiệm.

Nói thêm về Chủ tịch Vinahud Trương Quang Minh, tên tuổi của vị doanh nhân sinh năm 1975 gắn liền với sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H (R&H Group).

Về R&H Group, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 7/8/2019; hoạt động trong 6 lĩnh vực gồm: M&A (mua bán - sáp nhập), đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp, xây dựng dân dụng công nghiệp và nội thất, đầu tư năng lượng sạch, đầu tư phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ và quản lý vận hành các khu nhà ở hạng sang/khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.

Vốn điều lệ ban đầu là 999 tỷ đồng, trong đó ông Trương Quang Minh nắm giữ tỷ lệ 70%; hai cổ đông còn lại là bà Phạm Thị Hạnh nắm 25% và bà Phạm Thị Hồng nắm 5%.

Năm 2019, vốn điều lệ của Tập đoàn R&H giảm về gần 273 tỷ đồng. Đến năm 2020, doanh nghiệp của Chủ tịch Trương Quang Minh mới nâng vốn lên 1.290 tỷ đồng.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 10/2021, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 1.450 tỷ đồng. Lúc này, Tổng Giám đốc là ông Bùi Minh Kết (SN 1977), còn ông Trương Quang Minh là Chủ tịch HĐQT.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 14/8/2025, ông Trần Hoàng Quý (SN 1978) đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn R&H.

Ngoài ra, theo ghi nhận ông Trần Hoàng Quý còn là Người đại diện theo pháp luật của một số doanh nghiệp khác gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long, Công ty Cổ phần VNI Invest. Đây cũng là 2 doanh nghiệp có liên quan mật thiết đến Chủ tịch Trương Quang Minh.

Trong giai đoạn đầu năm 2023, cả Vinahud và R&H Group có những màn chuyển nhượng công ty con trị giá cả nghìn tỷ đồng mà An ninh tiền tệ đã đề cập tại bài viết "Những thương vụ 'bán con' nghìn tỷ của Tập đoàn R&H".

Dữ liệu của PV cho thấy, trước đợt phát hành trái phiếu trong năm 2021, Chủ tịch Trương Quang Minh đã bán 10,51% tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn R&H cho CTCP Quản lý quỹ Amber.