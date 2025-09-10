Một cổ phiếu Bluechips bị bán ròng đột biến trăm tỷ trong phiên 10/9

Sau phiên phục hồi với thanh khoản thấp, thị trường chứng khoán phiên 10/9 tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.650 điểm. Thanh khoản tiếp tục giảm khá mạnh, chỉ số chính chịu áp lực điều chỉnh về 1.630 điểm trước khi phục hồi. Kết phiên VN-Index tăng 5,94 điểm (+0,36%) lên mức 1.643,26 điểm. Giao dịch khối ngoại trở thành điểm trừ khi bán ròng đột biến 3.016 tỷ đồng

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 688 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng tại HPG với giá trị -102 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (-84 tỷ), VIX (-69 tỷ), VIC (-69 tỷ) và VHM (-52 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như GMD (-47 tỷ), VPB (-38 tỷ), MBB (-37 tỷ), HDB (-31 tỷ) và ACB (-28 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu GEX được mua ròng 75 tỷ đồng. VDP đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 47 tỷ đồng, theo sau là FUEKIVFS (20 tỷ), VIB (12 tỷ), E1VFVN30 (9 tỷ), KBC (6 tỷ), CII (3 tỷ), DIG (2 tỷ), FRT (2 tỷ) và HDG (1 tỷ đồng).