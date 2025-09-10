Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu Bluechips bị bán ròng đột biến trăm tỷ trong phiên 10/9

10-09-2025 - 17:55 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu Bluechips bị bán ròng đột biến trăm tỷ trong phiên 10/9

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 688 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Sau phiên phục hồi với thanh khoản thấp, thị trường chứng khoán phiên 10/9 tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.650 điểm. Thanh khoản tiếp tục giảm khá mạnh, chỉ số chính chịu áp lực điều chỉnh về 1.630 điểm trước khi phục hồi. Kết phiên VN-Index tăng 5,94 điểm (+0,36%) lên mức 1.643,26 điểm. Giao dịch khối ngoại trở thành điểm trừ khi bán ròng đột biến 3.016 tỷ đồng

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 688 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Một cổ phiếu Bluechips bị bán ròng đột biến trăm tỷ trong phiên 10/9- Ảnh 1.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng tại HPG với giá trị -102 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (-84 tỷ), VIX (-69 tỷ), VIC (-69 tỷ) và VHM (-52 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như GMD (-47 tỷ), VPB (-38 tỷ), MBB (-37 tỷ), HDB (-31 tỷ) và ACB (-28 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu GEX được mua ròng 75 tỷ đồng. VDP đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 47 tỷ đồng, theo sau là FUEKIVFS (20 tỷ), VIB (12 tỷ), E1VFVN30 (9 tỷ), KBC (6 tỷ), CII (3 tỷ), DIG (2 tỷ), FRT (2 tỷ) và HDG (1 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: Tài sản số hấp dẫn nhưng rất rủi ro và nhiều cạm bẫy

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: Tài sản số hấp dẫn nhưng rất rủi ro và nhiều cạm bẫy Nổi bật

Nóng: Nhà đầu tư tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt nếu giao dịch không qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép

Nóng: Nhà đầu tư tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt nếu giao dịch không qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép Nổi bật

Nhà đầu tư tiền số cần làm gì sau Nghị quyết 05 có hiệu lực?

Nhà đầu tư tiền số cần làm gì sau Nghị quyết 05 có hiệu lực?

17:46 , 10/09/2025
Tiền vào chứng khoán 'hụt hơi'

Tiền vào chứng khoán 'hụt hơi'

17:34 , 10/09/2025
Nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng quốc gia, mô hình nào phù hợp với Việt Nam?

Nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng quốc gia, mô hình nào phù hợp với Việt Nam?

16:33 , 10/09/2025
Phiên 10/9: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 3.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Phiên 10/9: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 3.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

16:00 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên