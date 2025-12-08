Một cổ phiếu tăng gần 500% sau chưa đầy 1 tháng

Liên tục bứt phá, cổ phiếu GTD của CTCP Giầy Thượng Đình trở thành mã tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán tuần qua. Thị giá leo lên 67.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng gần 100% chỉ sau một tuần và cũng mức đỉnh cao nhất trong lịch sử hoạt động. Tính rộng hơn, GTD đã có 12 phiên liên tiếp tăng trần, đưa thị giá tăng 488% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Trước đà tăng “nóng”, lãnh đạo Giầy Thượng Đình khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không có biến động bất thường. Doanh nghiệp cho biết việc cổ phiếu tăng mạnh là diễn biến khách quan theo cung – cầu thị trường và công ty “không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá”. Trước đó, doanh nghiệp cũng đã gửi văn bản giải trình về 5 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 19/11 đến 25/11 với thông tin tương tự.

Đáng chú ý, đợt tăng tốc của GTD diễn ra sau thông tin UBND TP Hà Nội sẽ thoái vốn tại Giầy Thượng Đình. Theo kế hoạch, hơn 6,38 triệu cổ phần (tương ứng 68,67% vốn điều lệ) sẽ được chào bán với giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần. Nếu đấu giá thành công, thành phố dự kiến thu về hơn 130,9 tỷ đồng. Việc nắm giữ hơn 65% vốn điều lệ sẽ trao cho nhà đầu tư quyền chi phối, định hình chiến lược và dẫn dắt tương lai của doanh nghiệp.

Mặc dù giá cổ phiếu tăng tốc, song kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không mấy khả quan. Trong 10 năm gần đây, công ty chỉ có lãi 3 năm. Năm 2024, doanh thu thuần đạt gần 79 tỷ đồng, giảm 2% so với 2023; lỗ ròng gần 13 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với mức lỗ 5 tỷ đồng năm trước. Lỗ lũy kế đến 31/12/2024 lên đến hơn 67 tỷ đồng.

Dù hoạt động kém hiệu quả, Giầy Thượng Đình sở hữu quỹ “đất vàng” rộng 3,6 ha tại 277 Nguyễn Trãi – vị trí đắc địa gần ga đường sắt Cát Linh – Hà Đông và tiếp giáp nhiều dự án lớn. Đây là quỹ đất sạch nội đô hiếm hoi, thuộc diện di dời cơ sở công nghiệp.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương triển khai dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng – dịch vụ và trường học liên cấp tại khu đất này, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành di dời và xây dựng trước năm 2030.